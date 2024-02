Aquaman 2 online - kiedy w HBO Max? Jest data premiery

fot. materiały prasowe

Reklama

Warner Bros. Discovery ogłosił światową datę premiery filmu Aquaman i Zaginione Królestwo w streamingu. W USA jest to platforma streamingowa Max (obecnie jeszcze u nas jest to HBO Max). Ustalono, że widowisko ma zadebiutować już 27 lutego! Zawsze tego typu ogłoszenia dotyczyły wszystkich krajów - w tym Polski - więc nic nie wskazuje na to, aby tutaj było inaczej.

https://twitter.com/StreamOnMax/status/1759956129784680523

Choć film miał być największą klapą w historii zamkniętego już uniwersum DCEU, tak się nie stało. Aquaman 2 zebrał na całym świecie 433 mln dolarów, więc więcej niż Black Adam, Flash, Shazam 2 oraz Blue Beetle. Wszystko też wskazuje na to, że pomimo pesymistycznych szacunków, Warner Bros. jednak zanotuje niewielki zysk, zamiast dużych strat.

Aquaman 2 - opis fabuły

Kilka lat po wydarzeniach z pierwszego filmu Arthur Curry zmuszony jest chronić Atlantydę i swoich bliskich przed Black Mantą, który uwolnił starożytną moc, zdobywając przeklęty Czarny Trójząb. Aquaman musi zwrócić się o pomoc do nieoczekiwanego sojusznika, swojego brata Orma.

W filmie zagrali Jason Momoa, Amber Heard, Yahya Abdul-Mateen II, Dolph Lundgren, Randall Park, Temuera Morrison, Nicole Kidman, Vincent Regan, Jani Zhao, Indya Moore oraz Pilou Asbæk.

Aquaman 2 - zwiastun

Jest to zwiastun kinowy. Nie ma osobnego trailer na streaming.