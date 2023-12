Aquaman 2 - pierwsze klipy w sieci. Black Manta kontra superbohater

fot. materiały prasowe

Pierwszy klip z Aquamana 2 pokazuje najpewniej jedna z początkowych starć superbohatera ze złoczyńcą znanym jako Black Manta. Jako że według zwiastunów wiemy, że zdobędzie on trójząb o specjalnej mocy, widzimy, że to jest jeszcze dalekie od finałowego starcia dobra ze złem. Drugi klip to spotkania Aquamana z bratem po dłuższej rozłące.

Aquaman 2 - klip

Aquaman 2 - fabuła

Kilka lat po wydarzeniach z pierwszego filmu Arthur Curry zmuszony jest chronić Atlantydę i swoich bliskich przed Black Mantą, który uwolnił starożytną moc, zdobywając przeklęty Czarny Trójząb. Aquaman musi zwrócić się o pomoc do nieoczekiwanego sojusznika, swojego brata Orma.

W filmie zagrali Jason Momoa, Amber Heard, Yahya Abdul-Mateen II, Dolph Lundgren, Randall Park, Temuera Morrison, Nicole Kidman, Vincent Regan, Jani Zhao, Indya Moore oraz Pilou Asbæk.

Aquaman i Zaginione Królestwo - premiera w polskich kinach 21 grudnia.