Eden - nowy zwiastun. Armas, Kirby i Sweeney w walce o przetrwanie
Eden to thriller Rona Howarda, który zebrał świetną obsadę złożoną z najgorętszych nazwisk Hollywood. Projekt inspirowany prawdziwą historią doczekał się trzeciego zwiastuna, który jeszcze bardziej uchyla rąbka tajemnicy przed widzami.
Znakomity reżyser Ron Howard powraca z nowym filmem, chcąc przypomnieć fanom, że jeszcze potrafi robić dobre kino. Jego Eden jest jednak odbierany dość mieszanie przez krytyków po premierach w wielu krajach i na festiwalach. Nie jest to dobry prognostyk przed amerykańską premierą, którą poprzedza najnowszy zwiastun. Thriller oparty jest na prawdziwej historii.
Eden – nowy zwiastun
W głównych rolach występują Jude Law, Vanessa Kirby, Ana de Armas oraz Sydney Sweeney.
Eden – o czym jest film?
Film opowiada historię grupy ludzi, którzy na początku XX wieku wyruszają na bezludną wyspę Galápagos z nadzieją na spokojne, utopijne życie. Początkowo para, która jako pierwsza podejmuje to wyzwanie, odnajduje szczęście i harmonię. Ich nowa rzeczywistość zostaje jednak zakłócona przez kolejnych osadników, przybywających z własnymi ambicjami i planami. Sytuacja szybko wymyka się spod kontroli, prowadząc do narastającego chaosu.
Amerykańska premiera odbędzie się w sierpniu, a do polskich kin Eden trafi 5 września.
