Chłopaki z baraków powracają. Tego ogłoszenia nikt się nie spodziewał!

fot. materiały prasowe

Jak donosi Deadline, będzie 13. sezon serialu Chłopaki z baraków. Co więcej, według ich źródeł prace na planie dopiero co się zakończyły w Kanadzie! Przez cały rok spekulowano na ten temat w związku z wypowiedzią dobrze znanego fanom Mike’a Smitha. Nikt jednak oficjalnie nie potwierdził kontynuacji aż do teraz. Pierwsze sezony były emitowane w latach 2001–2018.

Chłopaki z baraków powracają

Historia rozgrywa się w fikcyjnym Sunnyvale w Nowej Szkocji i opowiada o mieszkańcach osiedla domów na kółkach – lub, jak sugeruje tytuł, baraków. Bohaterami są Ricky, Julian i Bubbles.

Cała trójka powróci w 13. sezonie. W obsadzie znajdą się również Patrick Roach, Cory Bowles, Jacob Rolfe, Jeanna Harrison, Sarah Dunsworth-Nickerson, Tyrone Parsons, Sam Tarasco, Bernie Robichaud, George Green, Brian Heighton, Garnet Estabrooks, Michael Oliver, Terence Lucas, Michael Kennedy oraz David Rossetti. Do obsady dołączą też nowe twarze: Deborah Grover, Jordan Prentice, Hal Bissonnette, Noah Al Maktoomi, Uppekha Jain oraz Courtney Gilmour.

Nowy sezon serialu Chłopaki z baraków będzie liczył 10 odcinków. Premierę zaplanowano na kwiecień 2026 roku, czyli dokładnie na 25. urodziny serialu.