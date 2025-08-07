placeholder
Reklama
placeholder

Chłopaki z baraków powracają. Tego ogłoszenia nikt się nie spodziewał!

Chłopaki z baraków to popularny serial z Kanady, który zakończył się w 2018 roku. Teraz, w 2025 roku, potwierdzono jego powrót po latach! Pierwsze informacje o nowych odcinkach zostały opublikowane w sieci. Na co czekamy?
Autopromocja
tpb-vod

Chłopaki z baraków to popularny serial z Kanady, który zakończył się w 2018 roku. Teraz, w 2025 roku, potwierdzono jego powrót po latach! Pierwsze informacje o nowych odcinkach zostały opublikowane w sieci. Na co czekamy?
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  serial aktorski 
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  serial aktorski 
Chłopaki z baraków fot. materiały prasowe
Reklama

Jak donosi Deadline, będzie 13. sezon serialu Chłopaki z baraków. Co więcej, według ich źródeł prace na planie dopiero co się zakończyły w Kanadzie! Przez cały rok spekulowano na ten temat w związku z wypowiedzią dobrze znanego fanom Mike’a Smitha. Nikt jednak oficjalnie nie potwierdził kontynuacji aż do teraz. Pierwsze sezony były emitowane w latach 2001–2018.

Chłopaki z baraków powracają

Historia rozgrywa się w fikcyjnym Sunnyvale w Nowej Szkocji i opowiada o mieszkańcach osiedla domów na kółkach – lub, jak sugeruje tytuł, baraków. Bohaterami są Ricky, Julian i Bubbles.

Cała trójka powróci w 13. sezonie. W obsadzie znajdą się również Patrick Roach, Cory Bowles, Jacob Rolfe, Jeanna Harrison, Sarah Dunsworth-Nickerson, Tyrone Parsons, Sam Tarasco, Bernie Robichaud, George Green, Brian Heighton, Garnet Estabrooks, Michael Oliver, Terence Lucas, Michael Kennedy oraz David Rossetti. Do obsady dołączą też nowe twarze: Deborah Grover, Jordan Prentice, Hal Bissonnette, Noah Al Maktoomi, Uppekha Jain oraz Courtney Gilmour.

Nowy sezon serialu Chłopaki z baraków będzie liczył 10 odcinków. Premierę zaplanowano na kwiecień 2026 roku, czyli dokładnie na 25. urodziny serialu.

Źródło: deadline.com

Reklama
placeholder
Powiązane seriale

8,6

2001
Chłopaki z baraków
Oglądaj TERAZ Chłopaki z baraków Komedia

Najnowsze

1 The Paper
-

Nowe Biuro nadchodzi! Jest zwiastun kontynuacji kultowego serialu

2 2. David Corenswet - Superman (2025)
-

Co dalej z Supermanem? Potwierdzenie filmu zaintrygowało fanów

3 Mafia: The Old Country
-

Mafia: The Old Country - recenzje już w sieci. Nowa odsłona serii podzieliła recenzentów

4 Wojna światów
-

To najgorszy film 2025 roku. Zdobył miażdżące opinie krytyków

5 Wednesday - sezon 2
-

Pierwsze recenzje 2. sezonu Wednesday. Czy trzyma poziom pierwszej odsłony?

6 Wicked: Na dobre
-

Jak zapowiada się powrót do Oz? Kolejne sceny z Wicked: Na dobre zachwycają!

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s27e02

Miasteczko South Park

s2025e151

Moda na sukces

s15e11

Masterchef (US)

s17e06

U nas w Filadelfii

s11e01

Wykute w ogniu

s38e138

Zatoka serc

s02e04

s02e05
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

The Pickup

06

sie

Film

The Pickup
Miłość boli

07

sie

Film

Miłość boli
Boska Sarah Bernhardt

08

sie

Film

Boska Sarah Bernhardt
13 dni do wakacji

08

sie

Film

13 dni do wakacji
O psie, który jeździł koleją 2

08

sie

Film

O psie, który jeździł koleją 2
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Charlize Theron
Charlize Theron

ur. 1975, kończy 50 lat

Sasha Calle
Sasha Calle

ur. 1995, kończy 30 lat

Abbie Cornish
Abbie Cornish

ur. 1982, kończy 43 lat

Michael Shannon
Michael Shannon

ur. 1974, kończy 51 lat

Miroslaw Haniszewski
Miroslaw Haniszewski

ur. 1978, kończy 47 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2 Grafika promująca audiobook Harry Potter
-

Tak brzmi serialowa Hermiona. Posłuchaj gwiazdy Harry'ego Pottera

3 Zdjęcie promujące 2. sezon serialu Wednesday
-

Wednesday 2 – kiedy premiera odcinków, fabuła, obsada. Co czeka widzów w drugim sezonie?

4

Maciej Mindak nie żyje. Agent nieruchomości znany z TVN miał 38 lat

5

Hannah Montana powróci? Miley Cyrus postawiła sprawę jasno

6

Ten zamek ‘zagrał’ Akademię Nevermore w Wednesday. Znajduje się blisko Polski

7

Przyczyna śmierci Ozzy’ego Osbourne’a jest już znana

8

Wiedza to potęga zniknęła ze sklepów z aplikacjami. Co się dzieje z kultową grą?

9

Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki: gdzie i o której oglądać koncert?

10

Gdzie oglądać zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na prezydenta Polski?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Newsy

Premiery

Osoby

Linki

Wydawca

Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV