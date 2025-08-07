placeholder
Samsung udoskonala granie na (dużym) ekranie!

Gry wideo na stałe zagościły w naszych salonach, a Samsung zdaje się doskonale rozumieć potrzeby nowoczesnych graczy, oferując technologie stworzone z myślą o płynności, szybkości i pełnym zanurzeniu w wirtualnym świecie.
tpb-vod

Marcin Sikora
Marcin Sikora
Samsung OLED (AMD FreeSync)
Nowoczesne telewizory już dawno przestały być jedynie ekranami do oglądania filmów i seriali. Stały się zaawansowanymi centrami domowej rozrywki, a Samsung udowadnia, że mogą z powodzeniem konkurować z monitorami gamingowymi. Tegoroczne telewizory koreańskiego potentata wprowadzają innowację, które przenoszą dynamiczną, e-sportową rozgrywkę na wyższy poziom.

Dla każdego miłośnika dynamicznych gier akcji, wyścigów czy strzelanek, kluczowa jest płynność obrazu. Najnowsze telewizory Samsung, takie jak Neo QLED Mini LED QN92F czy genialny OLED S95F, o którym już pisaliśmy, odpowiadają na to zapotrzebowanie, oferując częstotliwość odświeżania sięgającą 165 Hz. Tak wysokie odświeżanie, dostępne przy podłączeniu do komputera PC, gwarantuje idealnie ostry i płynny obraz nawet przy zawrotnych prędkościach. Uzupełnieniem jest ultraniski input lag, czyli opóźnienie sygnału liczone w zaledwie kilku milisekundach, co w bezpośredniej rywalizacji może dać realną przewagę.

fot. Samsung

Aby jeszcze bardziej ułatwić graczom życie, Samsung udoskonalił Panel Gracza. Ten intuicyjny interfejs pozwala na błyskawiczną zmianę kluczowych ustawień bez potrzeby wychodzenia z gry. W czasie rzeczywistym można sprawdzić liczbę klatek na sekundę, zmienić proporcje ekranu (np. na kinowe 21:9), dostosować HDR czy nawet powiększyć minimapę.

Koniec też z rwaniem obrazu! Dzięki technologii FreeSync Premium Pro opartej na rozwiązaniu AMD FreeSync™, dynamiczne sceny są idealnie gładkie, a efekt "tearingu" i zacinania zostaje całkowicie wyeliminowany. 

fot. Samsung

Nowoczesne telewizory Samsung same dbają o optymalne warunki do gry. Po podłączeniu konsoli Automatyczny Tryb Gry AI samoczynnie aktywuje wszystkie niezbędne ustawienia, od minimalizacji opóźnień po optymalizację kolorów i przetwarzania ruchu. Co więcej, sztuczna inteligencja potrafi rozpoznać gatunek gry i dostosować do niego parametry obrazu – inne dla gier FPS, a inne dla wyścigów czy gier przygodowych.

Nie masz konsoli? Żaden problem. Nowe modele wspierają platformy do streamingu gier, takie jak Xbox Cloud Gaming, GeForce NOW czy Utomik. Wystarczy pad, szybkie łącze internetowe i subskrypcja, by cieszyć się ulubionymi tytułami bez dodatkowego sprzętu – telewizor staje się konsolą.

Perfekcyjny obraz dopełnia przestrzenne brzmienie. W wybranych modelach funkcja Dźwięku Podążającego za Obiektem+ (OTS+) sprawia, że dźwięk porusza się po ekranie wraz z akcją, co pozwala na przykład usłyszeć kroki przeciwnika dokładnie z kierunku, w którym się on znajduje. Z kolei funkcja Q-Symphony synchronizuje głośniki telewizora z podłączonym soundbarem, tworząc potężną i wciągającą scenę dźwiękową niczym w sali kinowej. Warto sobie taki soundbar sprawić, bo niesamowicie potęguje immersję.

fot. Samsung

Jaki model Samsung wybrać do gier?

W tegorocznej ofercie producenta wyróżniają się trzy serie, które zaspokoją potrzeby różnych graczy:

Samsung QLED Q80F: Świetna propozycja ze średniej półki, idealna do salonu. Oferuje dobre odwzorowanie kolorów, wydajny procesor AI i niski input lag.

Samsung Neo QLED Mini LED QN92F: Model dla wymagających graczy, poszukujących telewizora z podświetleniem mini LED. Wyróżnia się bardzo wysoką jasnością, doskonałym kontrastem i Upłynniaczem Ruchu 165 Hz, co czyni go idealnym wyborem do szybkich gier akcji.

Samsung OLED S95F i S90F: Te modele charakteryzują się fantastycznymi kolorami, głęboką czernią i rewelacyjną jasnością technologii OLED. Wyposażone są w ekran bez refleksów "Glare Free" oraz procesor NQ4 AI Gen3, który optymalizuje obraz i dźwięk do najwyższej jakości.

fot. Samsung

Najnowsze telewizory Samsung z serii QLED, Neo QLED i OLED to kompleksowe rozwiązania dla graczy, które łączą innowacyjne funkcje, najwyższą jakość obrazu i niskie opóźnienia, gwarantując niezapomniane wrażenia zarówno w grach, jak i podczas seansów filmowych.

