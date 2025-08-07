Co dalej z Supermanem? Potwierdzenie filmu zaintrygowało fanów

fot. materiały prasowe

Warto zaznaczyć, że David Zaslav, szef korporacji Warner Bros. Discovery, potwierdził nowy film o "superrodzinie" i ani razu nie użył słów Superman 2. Wygląda więc na to, że spekulacje fanów mogą okazać się prawdziwe, a kolejna przygoda Człowieka ze Stali może być wspólnym filmem z Supergirl (lub czymś zupełnie innym).

Poniekąd James Gunn, szef uniwersum DCU, wcześniej to potwierdził, zapowiadając, że pisze scenariusz kolejnej przygody Supermana, która nie jest tradycyjnym sequelem filmu obecnego na ekranach. Koncepcja dalszych losów postaci w projekcie, który nie jest typową kontynuacją, staje się więc faktem. Nową informacją jest to, że James Gunn również stanie za kamerą.

Co dalej z Supermanem?

Podczas promocji Supermana twórca sugerował, że zobaczymy Człowieka ze Stali wcześniej niż w jego kolejnym filmie. Tutaj są jedynie dwa scenariusze: 2. sezon Peacemakera oraz Supergirl. W tym pierwszym pojawiają się już inne postaci z produkcji o Kal-Elu, ale pewniakiem wydaje się ten drugi projekt. Prawdopodobnie chodzi o mały występ w stylu tego, który Supergirl miała w Supermanie. Jest również szansa, że zobaczymy go w serialu Latarnie.

Wbrew negatywnej kampanii i bojkotowi fanów Zacka Snydera nowy Superman zebrał świetne opinie widzów oraz krytyków i osiągnął sukces komercyjny. Ma na koncie 559,3 mln dolarów z całego świata, co oznacza, że już przynosi zyski – bo koszty zostały pokryte.