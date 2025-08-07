Nowy Nieśmiertelny - złoczyńca obsadzony. Gwiazda Strażników Galaktyki barbarzyńcą
Kontynuowany jest casting do widowiska Highlander, opartego na filmie z lat 80. pod tytułem Nieśmiertelny. Obsadzono głównego złoczyńcę – barbarzyńcę Kurgana – i to nie byle kim! Gwiazda Marvela i kina akcji jest już gotowa do walki.
Jak donosi The Hollywood Reporter, Dave Bautista finalizuje kontrakt na rolę głównego złoczyńcy w filmie Highlander. Remake Nieśmiertelnego powstaje w Amazon MGM Studios i jest planowany jako film kinowy, wyreżyserowany przez Chada Stahelskiego, współtwórcę serii John Wick. Według dziennikarzy Bautista ma zagrać barbarzyńcę Kurgana, którego w oryginale grał Clancy Brown.
Co ciekawe, Dave Bautista był głównym kandydatem fanów do roli Kurgana już od 2015 roku, gdy po raz pierwszy ogłoszono wstępne plany na nowego Nieśmiertelnego. W ostatnim czasie powstały nawet fanowskie zwiastuny, w których Cavill i Bautista ze sobą walczą.
Nowy Nieśmiertelny
Na razie wszystkie castingi, według mediów, są wiązane z rolami z oryginału, co jest dość zaskakujące, ponieważ reżyser Chad Stahelski w wywiadach powtarzał, że inspiruje się wszystkimi filmami i serialem, nie robiąc dosłownego remake’u pierwszej części. Wielokrotnie zaznaczał, że główny bohater (Henry Cavill) ma być postacią, która zna wiele sztuk walki, a współczesna część historii rozgrywa się w Nowym Jorku i Hongkongu. Obie te kwestie to istotne zmiany, więc nie zdziwmy się, jeśli postacie nie będą dokładnymi odpowiednikami tych z oryginału – zwłaszcza że Stahelski planuje stworzyć rozbudowany świat z potencjałem na franczyzę. Podobnie jak świat Johna Wicka był charakterystyczny i rozbudowany już w pierwszym filmie, co potem można było rozwijać.
Przypomnijmy, że Russell Crowe gra postać mentora głównego bohatera, którą w oryginale był Ramirez (Sean Connery). Marisa Abela ma jeszcze nieujawnioną, główną rolę w filmie. Prace na planie mają ruszyć we wrześniu w Wielkiej Brytanii, ale część zdjęć odbędzie się również w Hongkongu.
Michael Finch (John Wick 4) napisał scenariusz. Nad scenami walk pracują kaskaderzy kierowani przez reżysera już od wielu miesięcy. Wraz z nimi trenuje Henry Cavill.
To drugi projekt dla Amazon MGM Studios. Niedawno informowaliśmy, że Bautista ma zagrać jedną z głównych ról w The Roadhouse 2.
Na razie nie ujawniono oficjalnych i konkretnych szczegółów Nieśmiertelnego. Znając jednak reżysera czterech części Johna Wicka, można oczekiwać widowiskowych scen walk.
