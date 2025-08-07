placeholder
Reklama
placeholder

Nowy Nieśmiertelny - złoczyńca obsadzony. Gwiazda Strażników Galaktyki barbarzyńcą

Kontynuowany jest casting do widowiska Highlander, opartego na filmie z lat 80. pod tytułem Nieśmiertelny. Obsadzono głównego złoczyńcę – barbarzyńcę Kurgana – i to nie byle kim! Gwiazda Marvela i kina akcji jest już gotowa do walki.
Autopromocja
tpb-vod

Kontynuowany jest casting do widowiska Highlander, opartego na filmie z lat 80. pod tytułem Nieśmiertelny. Obsadzono głównego złoczyńcę – barbarzyńcę Kurgana – i to nie byle kim! Gwiazda Marvela i kina akcji jest już gotowa do walki.
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  Nieśmiertelny 
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  Nieśmiertelny 
Dave Bautista na planie See w roli złoczyńcy z mieczem, który jest rekwizytem nie prawdziwą bronią fot. materiały prasowe
Reklama

Jak donosi The Hollywood Reporter, Dave Bautista finalizuje kontrakt na rolę głównego złoczyńcy w filmie Highlander. Remake Nieśmiertelnego powstaje w Amazon MGM Studios i jest planowany jako film kinowy, wyreżyserowany przez Chada Stahelskiego, współtwórcę serii John Wick. Według dziennikarzy Bautista ma zagrać barbarzyńcę Kurgana, którego w oryginale grał Clancy Brown.

Co ciekawe, Dave Bautista był głównym kandydatem fanów do roli Kurgana już od 2015 roku, gdy po raz pierwszy ogłoszono wstępne plany na nowego Nieśmiertelnego. W ostatnim czasie powstały nawet fanowskie zwiastuny, w których Cavill i Bautista ze sobą walczą.

Nowy Nieśmiertelny

Na razie wszystkie castingi, według mediów, są wiązane z rolami z oryginału, co jest dość zaskakujące, ponieważ reżyser Chad Stahelski w wywiadach powtarzał, że inspiruje się wszystkimi filmami i serialem, nie robiąc dosłownego remake’u pierwszej części. Wielokrotnie zaznaczał, że główny bohater (Henry Cavill) ma być postacią, która zna wiele sztuk walki, a współczesna część historii rozgrywa się w Nowym Jorku i Hongkongu. Obie te kwestie to istotne zmiany, więc nie zdziwmy się, jeśli postacie nie będą dokładnymi odpowiednikami tych z oryginału – zwłaszcza że Stahelski planuje stworzyć rozbudowany świat z potencjałem na franczyzę. Podobnie jak świat Johna Wicka był charakterystyczny i rozbudowany już w pierwszym filmie, co potem można było rozwijać.

Dave Bautista na planie See w roli złoczyńcy z mieczem, który jest rekwizytem nie prawdziwą broniąfot. materiały prasowe

Przypomnijmy, że Russell Crowe gra postać mentora głównego bohatera, którą w oryginale był Ramirez (Sean Connery). Marisa Abela ma jeszcze nieujawnioną, główną rolę w filmie. Prace na planie mają ruszyć we wrześniu w Wielkiej Brytanii, ale część zdjęć odbędzie się również w Hongkongu.

Michael Finch (John Wick 4) napisał scenariusz. Nad scenami walk pracują kaskaderzy kierowani przez reżysera już od wielu miesięcy. Wraz z nimi trenuje Henry Cavill.

To drugi projekt dla Amazon MGM Studios. Niedawno informowaliśmy, że Bautista ma zagrać jedną z głównych ról w The Roadhouse 2.

Na razie nie ujawniono oficjalnych i konkretnych szczegółów Nieśmiertelnego. Znając jednak reżysera czterech części Johna Wicka, można oczekiwać widowiskowych scen walk.

Reklama
placeholder
Powiązane filmy
Highlander
Oglądaj TERAZ Highlander Sci-Fi

7,5

1986
Nieśmiertelny
Nieśmiertelny Przygodowy

Najnowsze

1 Eden
-

Eden - nowy zwiastun. Armas, Kirby i Sweeney w walce o przetrwanie

2 Chłopaki z baraków
-

Chłopaki z baraków powracają. Tego ogłoszenia nikt się nie spodziewał!

3 The Paper
-

Nowe Biuro nadchodzi! Jest zwiastun kontynuacji kultowego serialu

4 2. David Corenswet - Superman (2025)
-

Co dalej z Supermanem? Potwierdzenie filmu zaintrygowało fanów

5 Mafia: The Old Country
-

Mafia: The Old Country - recenzje już w sieci. Nowa odsłona serii podzieliła recenzentów

6 Wojna światów
-

To najgorszy film 2025 roku. Zdobył miażdżące opinie krytyków

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s27e02

Miasteczko South Park

s2025e151

Moda na sukces

s15e11

Masterchef (US)

s17e06

U nas w Filadelfii

s11e01

Wykute w ogniu

s38e138

Zatoka serc

s02e04

s02e05
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

The Pickup

06

sie

Film

The Pickup
Lesbijska księżniczka kosmosu

06

sie

Film

Lesbijska księżniczka kosmosu
Miłość boli

07

sie

Film

Miłość boli
Boska Sarah Bernhardt

08

sie

Film

Boska Sarah Bernhardt
13 dni do wakacji

08

sie

Film

13 dni do wakacji
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Charlize Theron
Charlize Theron

ur. 1975, kończy 50 lat

Sasha Calle
Sasha Calle

ur. 1995, kończy 30 lat

Abbie Cornish
Abbie Cornish

ur. 1982, kończy 43 lat

Michael Shannon
Michael Shannon

ur. 1974, kończy 51 lat

Miroslaw Haniszewski
Miroslaw Haniszewski

ur. 1978, kończy 47 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2 Zdjęcie promujące 2. sezon serialu Wednesday
-

Wednesday 2 – kiedy premiera odcinków, fabuła, obsada. Co czeka widzów w drugim sezonie?

3 Grafika promująca audiobook Harry Potter
-

Tak brzmi serialowa Hermiona. Posłuchaj gwiazdy Harry'ego Pottera

4

Hannah Montana powróci? Miley Cyrus postawiła sprawę jasno

5

Maciej Mindak nie żyje. Agent nieruchomości znany z TVN miał 38 lat

6

Ten zamek ‘zagrał’ Akademię Nevermore w Wednesday. Znajduje się blisko Polski

7

Przyczyna śmierci Ozzy’ego Osbourne’a jest już znana

8

Wiedza to potęga zniknęła ze sklepów z aplikacjami. Co się dzieje z kultową grą?

9

Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki: gdzie i o której oglądać koncert?

10

Gdzie oglądać zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na prezydenta Polski?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Newsy

Premiery

Osoby

Linki

Wydawca

Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV