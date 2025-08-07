Nowe Biuro nadchodzi! Jest zwiastun kontynuacji kultowego serialu
The Paper to nowy serial, który jest kontynuacją kultowego hitu Biuro. Ci sami twórcy, ta sama ekipa dokumentalistów, ale inna firma i szalone perypetie codziennej pracy w biurze. Pierwszy zwiastun zapowiada nową komedię.
The Paper, czyli kontynuacja Biura, ma pierwszy zwiastun, który zapowiada światową premierę na 4 września z czterema odcinkami. Potem co tydzień będą pojawiać się dwa odcinki. Za sterami serialu stoją Greg Daniels i Michael Koman, a jego fabuła osadzona jest w tym samym świecie co Biuro, ale po wydarzeniach z tamtej produkcji.
The Paper – zwiastun
The Paper – o czym jest serial?
Ekipa dokumentalna, która kręciła codzienność pracowników Dunder Mifflin, odnalazła nowy temat. Zdecydowała się opowiedzieć historię gazety z Toledo o nazwie The Truth Teller i wydawcy, który chce ją ożywić. Do tego zadania zostaje zatrudniony Ned Sampson (Domhnall Gleeson), który obejmuje funkcję redaktora naczelnego i ma wiele pomysłów, co z tym dalej zrobić. Misja okazuje się trudniejsza, niż oczekiwał.
W obsadzie jest również Oscar Nunez, który ponownie gra Oscara Martineza, teraz byłego księgowego Dunder Mifflin – widzimy go także w zwiastunie.
Na ekranie zobaczymy też takich aktorów jak Sabrina Impacciatore, Chelsea Frei, Melvin Gregg, Gbemisola Ikumelo, Alex Edelman, Ramona Young, Tim Key, Duane Shepard Sr. oraz Eric Rahill.
Niewykluczone, że w serialu The Paper pojawi się więcej osób z oryginalnego Biura. Data premiery w Polsce nie jest znana.
