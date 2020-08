Arab Blues - premiera komedii już 14 sierpnia w kinach

fot. materiały prasowe

Arab Blues to opowieść o wychowanej we Francji Selmie, która postanawia wrócić do Tunezji, aby otworzyć gabinet psychoanalityczny. Na miejscu okazuje się, że nikt na nią nie czeka, a jej zawód i styl życia nawet najbliższym krewnym wydaje się podejrzane. Takim sposobem kulturowe różnice generują serię pomyłek i nieporozumień.

Jest to uniwersalna opowieść o konflikcie tradycji z nowoczesnością oraz zbiorowości z jednostką. Wszystko okraszone humorem i puentujące absurdy tunezyjskiej rzeczywistości.

Główną rolę gra Golshifteh Farahani znana z filmu Paterson. Towarzyszą jej Majd Mastoura oraz Aïsha Ben Miled. Za kamerą stoi Manele Labidi.

Arab Blues - zwiastun