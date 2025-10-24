Arabella Stanton o wrażeniach z grania Hermiony w serialu Harry Potter. Niesamowita obsada audiobooka

fot. materiały prasowe

Już 4 listopada na Audible zadebiutuje pierwsza część Harry Potter: The Full-Cast Audio Editions, czyli nowy audiobook oparty na książkach J.K. Rowling. Wzbudza on duże zainteresowanie fanów, ponieważ może się pochwalić rozbudowaną obsadą (ponad 200 aktorów!). Co ciekawe, w Hermionę Granger, podobnie jak w nadchodzącym serialu, wciela się Arabella Stanton. Czy 11-letnia aktorka w nowej rozmowie zdradziła coś o swojej roli w produkcji HBO Max?

Arabella Stanton o graniu Hermiony

W wywiadzie dla Associated Press Arabella Stanton, dotyczącym audiobooka, została zapytana o rolę Hermiony w nadchodzącej serialowej adaptacji.

Nie mogę wiele powiedzieć, bo rzucili na mnie zaklęcie Mimblewimble, które związało mi język, ale dopiero zaczęłam zdjęcia i na ten moment jest świetnie.

Następnie Stanton opowiedziała o swoim zamiłowaniu do Harry'ego Pottera, mówiąc:

Myślę, że kiedy miałam 8 lat, zaczęłam czytać pierwszą część. Po prostu przebrnęłam przez nie i tak, to było świetne. Uwielbiam Harry'ego Pottera. Uwielbiam go. Nie mogę się doczekać, aż usłyszę wszystkie zaklęcia, bo Hermiona zazwyczaj wypowiada ich tak wiele, a ja nie mogę się doczekać, aż usłyszę dźwięki, jak ludzie je rzucają. Po prostu uwielbiam zaklęcia.

Aktorka jeszcze raz podkreśliła, że uwielbia książki. Co jeszcze kocha?

Uwielbiam pisać, uwielbiam czytać, uwielbiam robić wszystkie te rzeczy. To znaczy, lubię szkołę, ale nie kocham szkoły. I myślę, że książki są głównym łącznikiem między Hermioną a mną.

Stanton zagra Hermionę w audiobookach Kamienia Filozoficznego, Komnaty Tajemnic i Więźnia Azkabanu, podobnie jak w serialu. Ponadto aktorka została zapytana o jej ulubiony magiczny artefakt.

Jednym z głównych rekwizytów, których używa Hermiona, jest Zmieniacz Czasu. Uwielbiam wszystkie magiczne przedmioty, takie jak Peleryna Niewidka, Zmieniacz Czasu i tym podobne. To rzeczy, których nie użyłbyś w prawdziwym życiu, ale w świecie magii przenoszą cię do zupełnie innego świata.

W audiobooku w Harry'ego wciela się Frankie Treadaway, a w Rona - Max Lester. Natomiast obsada Harry Potter: The Full-Cast Audio Editions jest naprawdę imponująca. Możemy w niej znaleźć same znane nazwiska, jak:

Hugh Laurie jako Albus Dumbledore,

Matthew Macfadyen jako Lord Voldemort,

Riz Ahmed jako Professor Snape,

Michelle Gomez jako Professor McGonagall,

Cush Jumbo - narrator,

Kit Harington jako profesor Lockhart,

Keira Knightley jako profesor Umbridge,

Iwan Rheon jako profesor Lupin,

Ruth Wilson jako Bellatrix Lestrange,

Simon Pegg jako Arthur Weasley,

James McAvoy jako Alastor "Szalonooki" Moody.

Ostatnio ogłoszono też kolejnych aktorów. Co ciekawe Bill Nighy powraca do świata Harry'ego Pottera. W filmach wcielał się w Rufusa Scrimgeoura, a w audiobooku gra profesora Slughorna:

Bill Nighy - profesor Slughorn,

David Holmes - Stan Shunpike,

Saoirse-Monica Jackson - profesor Trelawney,

Sope Dirisu - Syriusz Black,

Mackenzie Crook - Stworek,

Anna Maxwell Martin - Rita Skeeter,

Stephen Mangan - Prawie Bezgłowy Nick,

Tracy-Ann Oberman - pani Hooch,

Millie Gubby - Luna Lovegood,

Jude Farrant - Draco Malfoy (części 1-3),

Maximus Evans - Draco Malfoy (części 4-7).

Od czwartej części głównym bohaterom podkładają głosy inni aktorzy. Jaxon Knopf wciela się w Harry'ego, Rhys Mulligan udziela głosu Ronowi a Nina Barker-Francis jest Hermioną.

Serial Harry Potter zadebiutuje w 2027 roku na HBO Max.

