Arabella Stanton o wrażeniach z grania Hermiony w serialu Harry Potter. Niesamowita obsada audiobooka
Odtwórczyni Hermiony z serialu HBO Max entuzjastycznie opowiada o swoim zamiłowaniu do książek o Harry'm Potterze. Jakie są jej pierwsze wrażenia z wcielania się w swoją postać?
Już 4 listopada na Audible zadebiutuje pierwsza część Harry Potter: The Full-Cast Audio Editions, czyli nowy audiobook oparty na książkach J.K. Rowling. Wzbudza on duże zainteresowanie fanów, ponieważ może się pochwalić rozbudowaną obsadą (ponad 200 aktorów!). Co ciekawe, w Hermionę Granger, podobnie jak w nadchodzącym serialu, wciela się Arabella Stanton. Czy 11-letnia aktorka w nowej rozmowie zdradziła coś o swojej roli w produkcji HBO Max?
Czytaj więcej: Harry Potter - w serialu pojawi się zaskakująca postać. W książkach była później
Arabella Stanton o graniu Hermiony
W wywiadzie dla Associated Press Arabella Stanton, dotyczącym audiobooka, została zapytana o rolę Hermiony w nadchodzącej serialowej adaptacji.
Następnie Stanton opowiedziała o swoim zamiłowaniu do Harry'ego Pottera, mówiąc:
Aktorka jeszcze raz podkreśliła, że uwielbia książki. Co jeszcze kocha?
Stanton zagra Hermionę w audiobookach Kamienia Filozoficznego, Komnaty Tajemnic i Więźnia Azkabanu, podobnie jak w serialu. Ponadto aktorka została zapytana o jej ulubiony magiczny artefakt.
W audiobooku w Harry'ego wciela się Frankie Treadaway, a w Rona - Max Lester. Natomiast obsada Harry Potter: The Full-Cast Audio Editions jest naprawdę imponująca. Możemy w niej znaleźć same znane nazwiska, jak:
- Hugh Laurie jako Albus Dumbledore,
- Matthew Macfadyen jako Lord Voldemort,
- Riz Ahmed jako Professor Snape,
- Michelle Gomez jako Professor McGonagall,
- Cush Jumbo - narrator,
- Kit Harington jako profesor Lockhart,
- Keira Knightley jako profesor Umbridge,
- Iwan Rheon jako profesor Lupin,
- Ruth Wilson jako Bellatrix Lestrange,
- Simon Pegg jako Arthur Weasley,
- James McAvoy jako Alastor "Szalonooki" Moody.
Ostatnio ogłoszono też kolejnych aktorów. Co ciekawe Bill Nighy powraca do świata Harry'ego Pottera. W filmach wcielał się w Rufusa Scrimgeoura, a w audiobooku gra profesora Slughorna:
- Bill Nighy - profesor Slughorn,
- David Holmes - Stan Shunpike,
- Saoirse-Monica Jackson - profesor Trelawney,
- Sope Dirisu - Syriusz Black,
- Mackenzie Crook - Stworek,
- Anna Maxwell Martin - Rita Skeeter,
- Stephen Mangan - Prawie Bezgłowy Nick,
- Tracy-Ann Oberman - pani Hooch,
- Millie Gubby - Luna Lovegood,
- Jude Farrant - Draco Malfoy (części 1-3),
- Maximus Evans - Draco Malfoy (części 4-7).
Od czwartej części głównym bohaterom podkładają głosy inni aktorzy. Jaxon Knopf wciela się w Harry'ego, Rhys Mulligan udziela głosu Ronowi a Nina Barker-Francis jest Hermioną.
Serial Harry Potter zadebiutuje w 2027 roku na HBO Max.
Harry Potter - obsada serialu
Źródło: comicbookmovie.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
21
paź
Ninja Gaiden 4
21
paź
Wieczny pokój
21
paź
Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach
21
paź
Gdyby nie ty
22
paź
Wiła
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1989, kończy 36 lat
ur. 1986, kończy 39 lat
ur. 1983, kończy 42 lat
ur. 1939, kończy 86 lat
ur. 1981, kończy 44 lat