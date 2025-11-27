NaEKRANIE zaprasza na muzyczno-filmowy quiz KINO ŁĄCZY POKOLENIA w Centrum Kultury Filmowej

fot. Facebook Kinokawiarnia Stacja Falenica

Quiz organizowany przez NaEKRANIE.pl jest częścią 5. Tygodnia Warszawskich Kin Studyjnych - wydarzenia, które co roku podkreśla wyjątkowość warszawskich kin studyjnych i ich rolę w budowaniu lokalnej kultury filmowej. Tegoroczna edycja skupia się na muzyce i dźwięku w filmie, czyli elemencie, który potrafi całkowicie zmienić odbiór sceny, wzmocnić emocje i opowiedzieć historię nawet bez słów.

W programie znajdziemy m.in. seanse z muzyką na żywo, spotkania z kompozytorami muzyki filmowej i aktorami dubbingowymi, pokazy nagradzanych filmów festiwalowych, klasyczne musicale oraz spacer śladami lokacji z filmu Piosenki o miłości. Wydarzenie odbywa się w dniach 26 listopada - 2 grudnia, a jego partnerem jest Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy.

Muzyczno-filmowy quiz NaEKRANIE.pl

Muzyczno-filmowy quiz KINO ŁĄCZY POKOLENIA odbędzie się w niedzielę, 30 listopada o godzinie 12:00 w siedzibie Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy. To idealna propozycja dla wszystkich, którzy kochają filmowe brzmienia i chcą sprawdzić, jak dobrze rozpoznają kultowe motywy już po kilku sekundach.

Uczestnicy zmierzą się z muzyką zarówno z zagranicznych i polskich produkcji, jak i z piosenkami, które na stałe zapisały się w historii kina.

Rozgrywka została podzielona na trzy części, tak aby pokazać różnorodność filmowych dźwięków i to, jak zmieniają one rytm, emocje i sens opowieści. Do gry wejdzie maksymalnie 10 czteroosobowych drużyn, a na najlepszych uczestników czeka przygotowana przez organizatorów filmowa nagroda.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują wcześniejsze zapisy. Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy oraz poniżej. Do quizu mogą zgłaszać się osoby od 15. roku życia.

Formularz zgłoszeniowy: Quiz muzyczno-filmowy „KINO ŁĄCZY POKOLENIA” portalu naEKRANIE.pl | 5. Tydzień Warszawskich Kin Studyjnych | 30.11.2025, GODZ. 12:00

Zapraszamy!

To świetna okazja, by spędzić czas w gronie osób, które kochają kino tak samo jak my. Zachęcamy do udziału w quizie i wspólnego świętowania filmowej pasji podczas Tygodnia Warszawskich Kin Studyjnych.

Do zobaczenia 30 listopada o 12:00 w CKF!