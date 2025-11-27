Reklama
Zrób krok w przeszłość: designerskie sneakersy, które są w pełni działającą konsolą retro.

Buty Air SNES kryją Raspberry Pi i odtwarzają klasyczne gry z legendarnej konsoli. Choć ich design czerpie inspirację z kolorystyki i stylu konsoli, są one zaskakująco dyskretne i subtelne.
Marcin Sikora
Marcin Sikora
AIR SNES fot. Gustavo Bonzanini
Dnia 21 listopada minęło 35 lat od premiery Super Nintendo – lub Super Famicom, jak nazwano konsolę w Japonii. Aby uczcić tę rocznicę, projektant Gustavo Bonzanini stworzył parę w pełni funkcjonalnych sneakersów Nike, w których ukrył działającą konsolę retro - AIR SNES to zmodyfikowana wersja butów Nike Air Max 90

Technologia w języku 

Unikalną cechą AIR SNES jest ich zdolność do podwojenia swojej funkcji jako działająca konsola. Bonzanini, zamiast próbować zmieścić masywne SNES-a, sprytnie ukrył w jednym z butów minikomputer Raspberry Pi Zero W. Zarówno minikomputer, jak i bateria, zostały schowane w języku buta – a nie w bardziej oczywistej lokalizacji, jaką byłaby podeszwa.

Raspberry Pi Zero W, jeden z najmniejszych modeli Pi, wykorzystuje emulator RetroPie, który został spersonalizowany do odtwarzania 16-bitowych gier SNES.

  • Bateria zapewnia około 30 minut ciągłej rozgrywki.
fot. Gustavo Bonzanini

Retro złącza i sterowanie

Choć sneakersy mają zintegrowany port Mini HDMI, który pozwala na podłączenie do nowoczesnych wyświetlaczy, Bonzanini zadbał też o pełne wrażenia retro.

  • Projektant dołączył mały konwerter analogowy, umożliwiający połączenie buta ze starszymi telewizorami za pomocą tradycyjnych kabli chinch.
  • AIR SNES jest kompatybilny z oryginalnym gamepadem SNES.
  • Aby uniknąć plątaniny kabli, istnieje również opcja użycia zestawu 8BitDo Mod Kit, który łączy się z Raspberry Pi bezprzewodowo przez Bluetooth.

Pomysł narodził się po przeanalizowaniu współpracy między markami sneakersów a grami wideo. Zawsze zadawałem sobie pytanie: czy nie byłoby fajnie, gdyby te buty, które wyglądają jak konsola do gier, rzeczywiście działały?
– skomentował Bonzanini w rozesłanym do mediów komunikacie prasowym.

Czy trafią do sprzedaży?

Niestety, mamy złą wiadomość: sneakersy AIR SNES nie będą dostępne w sprzedaży. Bonzanini stworzył je jako jednorazowy projekt ("one-off") i nie planuje ich komercjalizacji.

Jednakże, biorąc pod uwagę sprytne i relatywnie proste (dla entuzjastów DIY) wykorzystanie Raspberry Pi, można przewidzieć, że ktoś na YouTube wkrótce nagra instrukcję, jak stworzyć własną hybrydę konsoli i sneakersów.

Dziedzictwo Super Nintendo

Konsola Super Famicom/SNES, która zadebiutowała w 1990 roku, sprzedała się w liczbie 49,1 miliona egzemplarzy w trakcie swojego życia. Zajmuje tym samym 16. miejsce na liście najlepiej sprzedających się konsol, plasując się tuż poniżej Xboksa One (58 milionów) i powyżej Nintendo 64 (32,9 miliona).

W wielu regionach świata, w tym w Polsce, popularność zyskały natomiast liczne podróbki konsol Nintendo – w tym słynny Pegasus (klon Famicoma, poprzednika SNES). To właśnie dzięki tym urządzeniom rzesze graczy w Polsce miały swój pierwszy kontakt z 8-bitowymi i 16-bitowymi hitami.

Źródło: Opracowanie własne/TechSpot/Engadget

