Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Duża zmiana w Zwierzogród 2? Aktorka ujawnia skasowany pomysł na sequel

Ginnifer Goodwin, odtwórczyni głosu Judy Hopps, ujawniła, że wczesna wersja Zwierzogródu 2​ zakładała duży skok czasowy. Sequel miał zaczynać się lata później, ale ten pomysł ostatecznie został całkowicie porzucony.
placeholder
Reklama
placeholder
Amelia Figiela
Amelia Figiela
Zwierzogród 2 foto. materiały prasowe
Reklama

W rozmowie w jednym z wywiadów aktorka ujawniła, że sequel miał zaczynać się wiele lat po wydarzeniach z pierwszego filmu. Goodwin zdradziła, że istniała już nagrana wersja otwierającej części historii, ale została skreślona na etapie prac kreatywnych.

We wczesnym pomyśle twórców większość zmian w życiu Judy i Nicka miała wydarzyć się „poza kamerą”. Sequel miał zaczynać się już w zupełnie nowym momencie ich życia, a publiczność dostałaby jedynie efekt końcowy tych zmian - bez przedstawienia drogi, którą bohaterowie przeszli od wydarzeń z pierwszego filmu. 

Ginnifer Goodwin zdradza pierwotny pomysł na Zwierzogród 2

Pierwotnie nagraliśmy wersję, która zaczynała się wiele lat później, a większość zmian i rozwoju bohaterów następowała poza ekranem. - mówiła Goodwin 

O czym jest „Zwierzogród 2?

W Zwierzogrodzie 2 Judy Hopps i Nick Wilde wracają jako policyjny duet, który musi zmierzyć się z nową sprawą wykraczającą poza granice samego miasta. Sequel rozbudowuje świat znany z pierwszej części - pojawiają się nowe lokacje, nowe zwierzęce społeczności i nowe zasady rządzące tym światem.

Film rozwija relację głównych bohaterów, pokazując, jak radzą sobie z presją odpowiedzialności i wyzwaniami, które pojawiają się wraz z większą sławą oraz rosnącymi oczekiwaniami. Disney zachował komediowy, dynamiczny ton, łącząc humor z elementami kina przygodowego i detektywistycznych zagadek.

Źródło: DiscussingFilm

Amelia Figiela
Amelia Figiela
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Star Wars: Starfighter
-

Star Wars: Starfighter stawia na świeże brzmienie. Muzykę stworzy topowy kompozytor z Hollywood

2 The Copenhagen Test
-

To może być najciekawszy serial sci-fi ostatnich lat. Szpieg, którego oczy i uszy należą do wroga

3 The Marvels
-

Te sceny po napisach mogą być istotne dla najważniejszego filmu MCU. Co zapowiadają?

4 Death Stranding 2
-

Death Stranding 2 trafi na PC? Wkrótce możemy otrzymać oficjalną zapowiedź

5 James Cameron
-

Oscarowy reżyser przyznaje: chciał wypromować książkę przyjaciela, ogłaszając swój nowy film

6 Tarantino. Nieprzewidywalny geniusz
-

Reżyser atakuje Suzanne Collins. Jego zdaniem Igrzyska śmierci to plagiat japońskiego arcydzieła

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s28e04

Miasteczko South Park

s27e09

Miasteczko South Park

s49e10

Ryzykanci

s42e306

Ridiculousness

s42e303

Ridiculousness

s42e304

Ridiculousness

s42e305

Ridiculousness

s42e307

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Project Motor Racing

25

lis

Gra

Project Motor Racing
A.I.L.A

25

lis

Gra

A.I.L.A
Ironwood

26

lis

Gra

Ironwood
Rozdzieleni

26

lis

Film

Rozdzieleni
Zwierzogród 2

26

lis

Film

Zwierzogród 2
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Sharlto Copley
Sharlto Copley

ur. 1973, kończy 52 lat

Tadanobu Asano
Tadanobu Asano

ur. 1973, kończy 52 lat

Alison Pill
Alison Pill

ur. 1985, kończy 40 lat

Elizabeth Marvel
Elizabeth Marvel

ur. 1969, kończy 56 lat

William Fichtner
William Fichtner

ur. 1956, kończy 69 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

2
-

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

4

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

5

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 331-336. Co się wydarzy?

6

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

7

MasterChef 14: kto wygrał program? Oto zwycięzca

8

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

M jak miłość: streszczenie odcinków 1893-1895. Co się wydarzy?

10

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV