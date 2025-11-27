Duża zmiana w Zwierzogród 2? Aktorka ujawnia skasowany pomysł na sequel

foto. materiały prasowe

W rozmowie w jednym z wywiadów aktorka ujawniła, że sequel miał zaczynać się wiele lat po wydarzeniach z pierwszego filmu. Goodwin zdradziła, że istniała już nagrana wersja otwierającej części historii, ale została skreślona na etapie prac kreatywnych.

We wczesnym pomyśle twórców większość zmian w życiu Judy i Nicka miała wydarzyć się „poza kamerą”. Sequel miał zaczynać się już w zupełnie nowym momencie ich życia, a publiczność dostałaby jedynie efekt końcowy tych zmian - bez przedstawienia drogi, którą bohaterowie przeszli od wydarzeń z pierwszego filmu.

Ginnifer Goodwin zdradza pierwotny pomysł na Zwierzogród 2

Pierwotnie nagraliśmy wersję, która zaczynała się wiele lat później, a większość zmian i rozwoju bohaterów następowała poza ekranem. - mówiła Goodwin

O czym jest „Zwierzogród 2?

W Zwierzogrodzie 2 Judy Hopps i Nick Wilde wracają jako policyjny duet, który musi zmierzyć się z nową sprawą wykraczającą poza granice samego miasta. Sequel rozbudowuje świat znany z pierwszej części - pojawiają się nowe lokacje, nowe zwierzęce społeczności i nowe zasady rządzące tym światem.

Film rozwija relację głównych bohaterów, pokazując, jak radzą sobie z presją odpowiedzialności i wyzwaniami, które pojawiają się wraz z większą sławą oraz rosnącymi oczekiwaniami. Disney zachował komediowy, dynamiczny ton, łącząc humor z elementami kina przygodowego i detektywistycznych zagadek.