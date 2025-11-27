Kostiumy w Latarniach inspirowane komiksami? Nowe doniesienia o serialu DCU

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Wygląd kostiumów głównych bohaterów serialu Latarnie nie został jeszcze ujawniony - w sieci pojawiały się jedynie skrawki ze zwiastuna, gdzie było widać mundury jedynie przez chwilę. Pojawiają się doniesienia, czym mogą być inspirowane stroje.

Latarnie - kostiumy wykorzystane w serialu

Matías Lértora, dziennikarz CinesArgentinos.com, odmówił podania szczegółów na temat tego, co zobaczył. Ujawnił jedynie, że projekt kostiumu jest inspirowany konkretnym komiksem, ale nie jest jego kopią. Zaprzeczył też temu, jakbyśmy mieli zobaczyć kostiumy wygenerowane w całości komputerowo, jak w filmie Green Lantern z 2011 roku.

Po sugestiach, że projekt kostiumów może być kontrowersyjny, w Internecie przeważa teoria, że są one inspirowane tym, co zostało zaprezentowane po raz pierwszy w komiksie Green Lantern: Earth One. Główni bohaterowie prawdopodobnie ubrani będą w coś przypominającego mundury wzorowane na skafandrach kosmicznych.

