Kostiumy w Latarniach inspirowane komiksami? Nowe doniesienia o serialu DCU

Wygląd kostiumów głównych bohaterów serialu Latarnie nie został jeszcze ujawniony - w sieci pojawiały się jedynie skrawki ze zwiastuna, gdzie było widać mundury jedynie przez chwilę. Pojawiają się doniesienia, czym mogą być inspirowane stroje.
Latarnie - kostiumy wykorzystane w serialu
Matías Lértora, dziennikarz CinesArgentinos.com, odmówił podania szczegółów na temat tego, co zobaczył. Ujawnił jedynie, że projekt kostiumu jest inspirowany konkretnym komiksem, ale nie jest jego kopią. Zaprzeczył też temu, jakbyśmy mieli zobaczyć kostiumy wygenerowane w całości komputerowo, jak w filmie Green Lantern z 2011 roku.
Po sugestiach, że projekt kostiumów może być kontrowersyjny, w Internecie przeważa teoria, że są one inspirowane tym, co zostało zaprezentowane po raz pierwszy w komiksie Green Lantern: Earth One. Główni bohaterowie prawdopodobnie ubrani będą w coś przypominającego mundury wzorowane na skafandrach kosmicznych.
Latarnie - opis zwiastuna. Czy pokazano kostiumy superbohaterów?
Latarnie - fabuła, obsada, data premiery
Legendarny Hal Jordan (Chandler) i nowy rekrut John Stewart (Pierre), jako dwaj międzygalaktyczni stróże prawa, zostają wciągnięci w mroczną zagadkę na Ziemi, badając sprawę morderstwa w centrum Ameryki.
W serialu główne role zagrają Kyle Chandler i Aaron Pierre - wcielą się odpowiednio w Hal Jordana i Johna Stewarta. Nathan Fillion powróci jako Guy Gardner z Supermana, zaś obsadę uzupełniają Kelly Macdonald, Garret Dillahunt, Poorna Jagannathan, Nicole Ari Parker, Jason Ritter, J. Alphonse Nicholson i Jasmine Cephas Jones.
Serial Latarnie pojawi się na platformie HBO Max latem 2026 roku.
Źródło: comicbookmovie