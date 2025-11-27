Kto użyczy głosu synom Shreka? Nowi aktorzy w obsadzie potwierdzeni!

fot. Dreamworks

Reklama

Idealnie na Święto Dziękczynienia w USA ujawniono dwóch kolejnych aktorów, którzy użyczą głosu w Shreku 5. Sprawdźcie, kto dołączy do obsady animacji przygotowywanej wspólnie przez DreamWorks Animation i Universal.

Shrek 5 - obsada dubbingowa

Marcello Hernández (Saturday Night Live) i Skyler Gisondo (Superman) oficjalnie dołączyli do obsady głosowej kolejnej części uwielbianej animacji DreamWorks. Ich głosy otrzymają synowie Shreka i Fiony - Fergus oraz Farkle.

Dołączają oni do stałej obsady franczyzy, w której skład wchodzą Mike Myers, Eddie Murphy i Cameron Diaz, kolejno jako Shrek, Osioł i Fiona. Wcześniej już potwierdzono, że Zendaya użyczy głosu córce Shreka i Fiony, Felicii.

Shrek ma nowy dom w streamingu. Filmy dostępne na popularnej platformie

Shrek 5 - co jeszcze wiadomo?

Szczegóły fabularne nie zostały jeszcze oficjalnie ujawnione. Za sterami produkcji stanął powracający duet - Conrad Vernon oraz Walt Dohrn. Dołączy także do nich Brad Ableson. Producentami są Gina Shay i Chris Meledandri.

Premiera kinowa filmu Shrek 5 została zaplanowana na 30 czerwca 2027 roku.