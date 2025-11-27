Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Kto użyczy głosu synom Shreka? Nowi aktorzy w obsadzie potwierdzeni!

Pojawiła się nowa aktualizacja odnośnie wyczekiwanego Shreka 5! Znamy kolejnych aktorów, którzy użyczą głosu nowym bohaterom nadchodzącej animacji.
placeholder
Reklama
placeholder
Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
Tagi:  shrek 5 
dreamworks
Shrek 5 fot. Dreamworks
Reklama

Idealnie na Święto Dziękczynienia w USA ujawniono dwóch kolejnych aktorów, którzy użyczą głosu w Shreku 5. Sprawdźcie, kto dołączy do obsady animacji przygotowywanej wspólnie przez DreamWorks Animation i Universal. 

Shrek 5 - obsada dubbingowa

Marcello Hernández (Saturday Night Live) i Skyler Gisondo (Superman) oficjalnie dołączyli do obsady głosowej kolejnej części uwielbianej animacji DreamWorks. Ich głosy otrzymają synowie Shreka i Fiony - Fergus oraz Farkle.

Dołączają oni do stałej obsady franczyzy, w której skład wchodzą Mike Myers, Eddie Murphy i Cameron Diaz, kolejno jako Shrek, Osioł i Fiona. Wcześniej już potwierdzono, że Zendaya użyczy głosu córce Shreka i Fiony, Felicii.

Shrek ma nowy dom w streamingu. Filmy dostępne na popularnej platformie

Shrek 5 - co jeszcze wiadomo?

Szczegóły fabularne nie zostały jeszcze oficjalnie ujawnione. Za sterami produkcji stanął powracający duet - Conrad Vernon oraz Walt Dohrn. Dołączy także do nich Brad Ableson. Producentami są Gina Shay i Chris Meledandri.

Premiera kinowa filmu Shrek 5 została zaplanowana na 30 czerwca 2027 roku

Źródło: deadline

Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
Tagi:  shrek 5 
dreamworks
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2026
Shrek 5

Najnowsze

1 Zielona Latarnia - Hal Jordan
-
Plotka

Kostiumy w Latarniach inspirowane komiksami? Nowe doniesienia o serialu DCU

2 Harry Potter
-

HBO uniknie tego, co zabiło pierwsze uniwersum Harry'ego Pottera. Nie ma planów na spin-offy

3 Tydzień Warszawskich Kin Studyjnych
-

NaEKRANIE zaprasza na muzyczno-filmowy quiz KINO ŁĄCZY POKOLENIA w Centrum Kultury Filmowej

4 Zwierzogród 2
-

Duża zmiana w Zwierzogród 2? Aktorka ujawnia skasowany pomysł na sequel

5 Star Wars: Starfighter
-

Star Wars: Starfighter stawia na świeże brzmienie. Muzykę stworzy topowy kompozytor z Hollywood

6 The Copenhagen Test
-

To może być najciekawszy serial sci-fi ostatnich lat. Szpieg, którego oczy i uszy należą do wroga

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s28e04

Miasteczko South Park

s27e09

Miasteczko South Park

s49e10

Ryzykanci

s42e306

Ridiculousness

s42e303

Ridiculousness

s42e304

Ridiculousness

s42e305

Ridiculousness

s42e307

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Project Motor Racing

25

lis

Gra

Project Motor Racing
A.I.L.A

25

lis

Gra

A.I.L.A
Ironwood

26

lis

Gra

Ironwood
Rozdzieleni

26

lis

Film

Rozdzieleni
Zwierzogród 2

26

lis

Film

Zwierzogród 2
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Sharlto Copley
Sharlto Copley

ur. 1973, kończy 52 lat

Tadanobu Asano
Tadanobu Asano

ur. 1973, kończy 52 lat

Alison Pill
Alison Pill

ur. 1985, kończy 40 lat

Elizabeth Marvel
Elizabeth Marvel

ur. 1969, kończy 56 lat

William Fichtner
William Fichtner

ur. 1956, kończy 69 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

2
-

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

4

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

5

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 331-336. Co się wydarzy?

6

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

7

MasterChef 14: kto wygrał program? Oto zwycięzca

8

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

M jak miłość: streszczenie odcinków 1893-1895. Co się wydarzy?

10

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV