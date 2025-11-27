HBO uniknie tego, co zabiło pierwsze uniwersum Harry'ego Pottera. Nie ma planów na spin-offy

HBO

Reklama

Serial o Harrym Potterze realizowany przez HBO ma podejść w zupełnie nowy sposób do kultowej już historii stworzonej przez J.K. Rowling. Nie tylko będzie miał do dyspozycji dużo więcej czasu ekranowego, ale także szansę na naprawę błędów Warner Bros. w przeszłości.

Harry Potter - stanowisko szefa HBO

Szef HBO, Casey Bloys, wypowiedział się odnośnie franczyzy Harry'ego Pottera realizowanej przez HBO podczas konferencji prasowej w Brazylii. Podkreślił, że nacisk jest położony jedynie na remake samego w sobie Harry'ego Pottera - nie ma planów na realizację żadnych spin-offów, takich jak Fantastyczne zwierzęta. Wygląda więc na to, że to na dopracowaniu głównego serialu skupi się HBO, na razie nie wybiegając w przyszłość pod względem potencjalnego rozwoju franczyzy. Nie znaczy to, że nie wydarzy się to w przyszłości, ale raczej nie w najbliższym czasie.

Harry Potter - J.K. Rowling odwiedziła plan serialu. Była inspekcja prac!

Harry Potter - co wiadomo o serialu?

Showrunnerką serialu jest Francesca Gardiner, zaś Mark Mylod pełni rolę reżysera. Zdjęcia obecnie trwają w Wielkiej Brytanii, a pierwszy sezon będzie składał się z 10 odcinków.

W obsadzie znaleźli się Dominic McLaughlin jako Harry Potter, Arabella Stanton jako Hermiona Granger, Alastair Stout jako Ron Weasley, Lox Pratt jako Draco Malfoy, Rory Wilmot jako Neville Longbottom, Leo Earley jako Seamus Finnigan, Alessia Leoni jako Parvati Patil, Sienna Moosah jako Lavender Brown, Amos Kitson jako Dudley Dursley, John Lithgow jako Albus Dumbledore, Janet McTeer jako Minerva McGonagall, Paapa Essiedu jako Severus Snape, Nick Frost jako Rubeus Hagrid, Luke Thallon jako Quirinus Quirrell, Louise Brealey jako Madam Rolanda Hooch, Paul Whitehouse jako Argus Filch, Katherine Parkinson jako Molly Weasley, Johnny Flynn jako Lucius Malfoy, Bel Powley jako Petunia Dursley, Daniel Rigby jako Vernon Dursley, Anton Lesser jako Garrick Ollivander, Bertie Carvel jako Cornelius Fudge, Asha Soetan jako Angelina Johnson, Tristan Harland jako Fred Weasley, Gabriel Harland jako George Weasley, Ruari Spooner jako Percy Weasley i Gracie Cochrane jako Ginny Weasley.

Premiera serialu Harry Potter na HBO Max odbędzie się w 2027 roku.