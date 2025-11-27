Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

HBO uniknie tego, co zabiło pierwsze uniwersum Harry'ego Pottera. Nie ma planów na spin-offy

HBO pragnie uniknąć dawnych błędów związanych z franczyzą Harry'ego Pottera. Na ten moment nie ma planów rozwoju franczyzy spin-offami.
placeholder
Reklama
placeholder
Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
Tagi:  hbo 
harry potter
Harry Potter HBO
Reklama

Serial o Harrym Potterze realizowany przez HBO ma podejść w zupełnie nowy sposób do kultowej już historii stworzonej przez J.K. Rowling. Nie tylko będzie miał do dyspozycji dużo więcej czasu ekranowego, ale także szansę na naprawę błędów Warner Bros. w przeszłości. 

Harry Potter - stanowisko szefa HBO

Szef HBO, Casey Bloys, wypowiedział się odnośnie franczyzy Harry'ego Pottera realizowanej przez HBO podczas konferencji prasowej w Brazylii. Podkreślił, że nacisk jest położony jedynie na remake samego w sobie Harry'ego Pottera - nie ma planów na realizację żadnych spin-offów, takich jak Fantastyczne zwierzęta. Wygląda więc na to, że to na dopracowaniu głównego serialu skupi się HBO, na razie nie wybiegając w przyszłość pod względem potencjalnego rozwoju franczyzy. Nie znaczy to, że nie wydarzy się to w przyszłości, ale raczej nie w najbliższym czasie. 

Harry Potter - J.K. Rowling odwiedziła plan serialu. Była inspekcja prac!

Harry Potter - co wiadomo o serialu?

Showrunnerką serialu jest Francesca Gardiner, zaś Mark Mylod pełni rolę reżysera. Zdjęcia obecnie trwają w Wielkiej Brytanii, a pierwszy sezon będzie składał się z 10 odcinków. 

W obsadzie znaleźli się Dominic McLaughlin jako Harry Potter, Arabella Stanton jako Hermiona Granger, Alastair Stout jako Ron Weasley, Lox Pratt jako Draco Malfoy, Rory Wilmot jako Neville Longbottom, Leo Earley jako Seamus Finnigan, Alessia Leoni jako Parvati Patil, Sienna Moosah jako Lavender Brown, Amos Kitson jako Dudley Dursley, John Lithgow jako Albus Dumbledore, Janet McTeer jako Minerva McGonagall, Paapa Essiedu jako Severus Snape, Nick Frost jako Rubeus Hagrid, Luke Thallon jako Quirinus Quirrell, Louise Brealey jako Madam Rolanda Hooch, Paul Whitehouse jako Argus Filch, Katherine Parkinson jako Molly Weasley, Johnny Flynn jako Lucius Malfoy, Bel Powley jako Petunia Dursley, Daniel Rigby jako Vernon Dursley, Anton Lesser jako Garrick Ollivander, Bertie Carvel jako Cornelius Fudge, Asha Soetan jako Angelina Johnson, Tristan Harland jako Fred Weasley, Gabriel Harland jako George Weasley, Ruari Spooner jako Percy Weasley i Gracie Cochrane jako Ginny Weasley.

Premiera serialu Harry Potter na HBO Max odbędzie się w 2027 roku.

Źródło: comicbook

Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
Tagi:  hbo 
harry potter
Reklama
placeholder
Powiązane seriale
Untitled Harry Potter Series Przygodowy

Najnowsze

1 Zielona Latarnia - Hal Jordan
-
Plotka

Kostiumy w Latarniach inspirowane komiksami? Nowe doniesienia o serialu DCU

2 Shrek 5
-

Kto użyczy głosu synom Shreka? Nowi aktorzy w obsadzie potwierdzeni!

3 Tydzień Warszawskich Kin Studyjnych
-

NaEKRANIE zaprasza na muzyczno-filmowy quiz KINO ŁĄCZY POKOLENIA w Centrum Kultury Filmowej

4 Zwierzogród 2
-

Duża zmiana w Zwierzogród 2? Aktorka ujawnia skasowany pomysł na sequel

5 Star Wars: Starfighter
-

Star Wars: Starfighter stawia na świeże brzmienie. Muzykę stworzy topowy kompozytor z Hollywood

6 The Copenhagen Test
-

To może być najciekawszy serial sci-fi ostatnich lat. Szpieg, którego oczy i uszy należą do wroga

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s28e04

Miasteczko South Park

s27e09

Miasteczko South Park

s49e10

Ryzykanci

s42e306

Ridiculousness

s42e303

Ridiculousness

s42e304

Ridiculousness

s42e305

Ridiculousness

s42e307

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Project Motor Racing

25

lis

Gra

Project Motor Racing
A.I.L.A

25

lis

Gra

A.I.L.A
Ironwood

26

lis

Gra

Ironwood
Rozdzieleni

26

lis

Film

Rozdzieleni
Zwierzogród 2

26

lis

Film

Zwierzogród 2
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Sharlto Copley
Sharlto Copley

ur. 1973, kończy 52 lat

Tadanobu Asano
Tadanobu Asano

ur. 1973, kończy 52 lat

Alison Pill
Alison Pill

ur. 1985, kończy 40 lat

Elizabeth Marvel
Elizabeth Marvel

ur. 1969, kończy 56 lat

William Fichtner
William Fichtner

ur. 1956, kończy 69 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

2
-

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

4

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

5

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 331-336. Co się wydarzy?

6

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

7

MasterChef 14: kto wygrał program? Oto zwycięzca

8

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

M jak miłość: streszczenie odcinków 1893-1895. Co się wydarzy?

10

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV