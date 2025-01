Pierwsza recenzja live-action Jak wytresować smoka. Aktor zachwycony: "Wspaniały"

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Gerard Butler w animacji Jak wytresować smoka podkładał głos Stoickowi Ważkiemu, czyli ojcu Czkawki. Jest także jedną z niewielu osób, która będzie miała okazję powtórzyć swoją rolę w nadchodzącym live-action. Teraz w rozmowie z Entertainment Tonight został spytany o to, czy może powiedzieć coś na temat filmu. Aktor podzielił się swoją recenzją – jest zachwycony, choć widział go jeszcze przed dodaniem efektów specjalnych.

Nie! To było piekło! – powiedział Butler żartobliwie, mając na myśli liczne protetyki, wchodzące w skład charakteryzacji Stoicka w live-action. – Wiele godzin, a potem kolejna godzina tylko na to, by wskoczyć w kostium. Zawsze zastanawiałem się, oglądając animowaną wersję, jakby to było: naprawdę być w tym rozmiarze; być tą postacią i żyć jej życiem. Ponieważ dla mnie jedną z najwspanialszych rzeczy w byciu aktorem jest to, że masz okazję żyć w innych światach, ale, oczywiście, nie jest to możliwe w przypadku animacji. Teraz jednak stworzyli wersję live-action i naprawdę mogłem przenieść się do tych miejsc, do tej wioski wikingów. Film jest niesamowity. Widziałem go bez efektów. Jest wspaniały. Nie mogę doczekać się, aż świat również go zobaczy.

Wygląda więc na to, że Gerard Butler jest zachwycony aktorską wersją Jak wytresować smoka. Na recenzje widzów trzeba będzie jednak poczekać do 13 czerwca 2025 roku, ponieważ właśnie wtedy odbędzie się światowa premiera filmu.

Zobacz także:

Szalone teorie z bajek Disneya i Pixara - Auta zabiły swoich właścicieli, a Tarzan, Elsa i Anna są spokrewnieni

Jakie bajki Disneya i Pixara skrywają największe tajemnice? W naszej galerii znajdziecie między innymi teorie na temat Ratatuj, Lilo i Stich, Krainy Lodu, Małej Syrenki, W głowie się nie mieści i Aladyna. Jedna z nich łączy produkcje, które dzieli 30 lat różnicy! Co więcej, nawet twórca Tarzana i Krainy Lodu podzielił się swoją własną szokującą teorią...