Wiosna Helikonii: klasyk science fiction już wkrótce z nowym wydaniem

Wielokrotnie nagradzany Brian W. Aldiss to jeden z najwybitniejszych pisarzy science fiction. Jego powieści takie jak Cieplarnia, Non stop, Mroczne lata świetlne czy Siwobrody weszły do kanonu dzieł SF.

Wydawnictwo Vesper postanowiło przypomnieć polskim czytelnikom inną jego pozycję. Trylogia Helikonii należy do najbardziej rozpoznawalnych dzieł Briana W. Aldissa. Jej pierwszy tom - Wiosna Helikonii - ukaże się w nowym wydaniu już 8 kwietnia.

Seria opowiada o tytułowej planecie, która, orbitująca wokół dwóch gwiazd, przechodzi długotrwałe zmiany klimatyczne. A wraz z nimi zmienia się sytuacja dwóch zamieszkujących ją ras. Raz jedna, raz druga przyjmuje dominującą rolę.

Wiosna Helikonii ukaże się w serii Wymiary, w której prezentowana jest zróżnicowana literatura science fiction. Ukazywały się w niej m.in. książki Petera Wattsa, Roberta Silverberga, Johna Scalziego czy Kima Stanleya Robinsona.

Wiosna Helikonii - opis i okładka powieści

Helikonia to planeta należąca do układu z dwoma gwiazdami – Bataliksy i Freyra – które obiega po długiej, karkołomnej orbicie. Planetę raz spowija sroga zima, innym razem upalne lato. Niby nic nadzwyczajnego, jednak pory roku trwają na Helikonii setki lat.

I to właśnie pory roku determinują życie na Helikonii, zimą bowiem władzę dzierży cywilizacja ancipitów, a latem humanoidów. Obie rasy są do siebie nastawione wrogo i za wszelką cenę dążą do wyeliminowania przeciwnika.

Budowę, rozkwit oraz upadek helikońskich cywilizacji poprzez tysiąclecia śledzą i badają wysłannicy z odległej o około tysiąc lat świetlnych Ziemi. Przebywają oni na orbicie Helikonii, zamknięci w Ziemskiej Stacji Obserwacyjnej „Avernus”, gdyż przez tajemniczy wirus wyprawa na powierzchnię planety kończy się dla Ziemian śmiercią.