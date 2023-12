Argylle. Tajny szpieg - przyznano kategorię wiekową thrillerowi z Henrym Cavillem. Zaskoczenie?

Reklama

Argylle. Tajny szpieg to nadchodzący szpiegowski thriller wyreżyserowany przez Matthew Vaughna na podstawie scenariusza Jasona Fuchsa. Właśnie ogłoszono kategorię wiekową tej produkcji.

Argylle. Tajny szpieg - kategoria wiekowa

Motion Picture Association of America (MPAA) przyznało filmowi kategorię wiekową PG-13, co oznacza, że jest przeznaczony dla osób powyżej 13. roku życia. Według organizacji Argylle. Tajny szpieg posiada "mocną przemoc i akcję oraz wulgarny język". Co ciekawe to pierwsza produkcja Vaughna w tej kategorii od czasu, gdy wyreżyserował X-Men: Pierwsza klasa (2011). Potem zajmował się serią Kingsman, która skierowana była dla starszych widzów.

Argylle. Tajny szpieg - obsada

W głównych rolach występują Henry Cavill, Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Sofia Boutella, Bryan Cranston, Catherine O'Hara, John Cena, Dua Lipa, Rob Delaney, Jing Lusi, Ariana DeBose i Samuel L. Jackson.

Argylle. Tajny szpieg - fabuła

Argylle to kolejny, ostry jak brzytwa, thriller szpiegowski. Bryce Dallas Howard (seria Jurassic World) wciela się w Elly Conway, samotną autorkę serii bestsellerowych powieści szpiegowskich, dla której ideałem jest wieczór w domu z komputerem i kotem Alfie. Ale kiedy fabuła fikcyjnych książek Elly - które koncentrują się na tajnym agencie Argylle i jego misji rozwikłania globalnego syndykatu szpiegowskiego - zaczyna odzwierciedlać tajne działania prawdziwej organizacji szpiegowskiej, spokojne wieczory w domu stają się przeszłością. [oficjalny opis Multikina]

Argylle. Tajny szpieg - kinowa premiera 2 lutego. W późniejszym terminie film trafi na platformę Apple TV+.