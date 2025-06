Ranking najważniejszych książek redaktorów naEKRANIE.pl. Literackie dzieła, które zostawiły w nas ślad

Reklama

"Powiedz mi, co czytasz, a powiem Ci, kim jesteś" – to zdanie mogłoby brzmieć jak filozoficzna maksyma albo żartobliwy podpis pod memem, ale tak naprawdę niesie w sobie ziarno prawdy. Choć kochamy filmy i gry, to właśnie książki – te naprawdę dobre, poruszające – wybieramy w odpowiedzi na wewnętrzny głód duszy. To one zostają z nami najdłużej, mówią o nas najwięcej. Odzwierciedlają nie tylko nasze gusta, ale też sposób myślenia, wartości i spojrzenie na świat. Szukamy w nich ratunku, pocieszenia, odpowiedzi. Książki potrafią być lekarstwem na ból i źródłem głębokiej radości, bo tylko literatura potrafi przekazać piękno w tak intymny, osobisty sposób.

Książki zajmują szczególne miejsce w naszych sercach, dlatego postanowiliśmy podzielić się z Wami tymi, które są dla nas najważniejsze. Zadanie okazało się jednak... karkołomne. Dziesięć tytułów na redaktora, w dodatku ułożonych w ranking. Trzeba było je nie tylko wybrać, ale jeszcze poszeregować. Co za bezwzględny i brutalny sposób podejścia do literatury! Tylko szaleniec mógłby kazać miłośnikom książek stworzyć takie zestawienie. Jak wybrać z setek wspaniałych opowieści zaledwie dziesięć? A już wskazanie tej jednej, najważniejszej – tej, która ma przewagę nad pozostałymi – graniczy z niemożliwością.

Do odważnych świat należy, dlatego postanowiliśmy podjąć to wyzwanie i przedstawić Wam nasze prywatne rankingi ulubionych książek. Część z nich została opatrzona komentarzem autora, bo nie każdy z nas potrafił pogodzić się z restrykcyjnymi zasadami tej zabawy. A jednak, zabawy, która finalnie przyniosła nam sporo radości. Dzięki niej mogliśmy na nowo przypomnieć sobie wszystkie te niezwykłe tytuły, które kiedyś nas poruszyły, oraz piękne chwile związane z ich lekturą. I wcale nie będzie przesadą stwierdzenie, że niektórym z nas te książki zmieniły życie. Wpłynęły na nasze wybory, pomogły przetrwać trudne momenty, zainspirowały.

Nieważne, czy mówimy o komiksach o czarodziejkach, czy o nieokiełznanym strumieniu świadomości irlandzkiego wizjonera — jeśli jakaś lektura trafia prosto w Twoją duszę, wiedz, że właśnie obcujesz ze sztuką. Tą prawdziwą.

Top 10 najważniejszych książek - Wiktor Fisz

10. Bret Easton Ellis, "American Psycho" Mam słabość do dekadentyzmu Ellisa i tego beznadziejnego, rozpaczliwego grzebania w ciemnościach ludzkiej natury w poszukiwaniu choćby iskry światła. W tej historii nie ma nadziei i może właśnie dlatego tak bardzo mnie fascynuje. Nie oznacza to jednak, że podczas lektury nie da się uśmiechnąć, nawet trzymając głowę pod siekierą Patricka Batemana… Zobacz więcej

Top 10 najważniejszych książek - Kaja Grabowiecka

10. Sosuke Natsukawa, „O kocie, który ratował książki" Piękna historia napisana przez miłośnika książek dla miłośników książek. Skłania też do dyskusji o tym, co dziś szwankuje w czytelniczym świecie. Zobacz więcej

Top 10 najważniejszych książek - Paulina Guz

10. Jennette McCurdy, "Cieszę się, że moja mama umarła" Autobiografia, którą trzeba przeczytać, by zrozumieć, dlaczego tyle dziecięcych gwiazd skończyło źle. Obnaża prawdę o Hollywood, które wykorzystuje młodych artystów i zamyka oczy na niepokojące zachowania, a także o rodzicach, którzy dbają tylko swoje własne ambicje i pieniądze. Jennette McCurdy pokazuje perspektywę dziecka, które zostało uwięzione w showbiznesie i nie miało szans normalnie się rozwinąć z brutalną szczerością Zobacz więcej

Top 10 najważniejszych książek - Magda Muszyńska

W moim TOP10 znalazły się moje ulubione książki, które są dla mnie ważne i dostarczyły mi mnóstwo satysfakcji z czytania. Czy są to tytuły wybitne? Najlepsze czy ambitne? Wątpię, ale to pozycje, do których chętnie wracam i poleciłabym bez wahania.

10. Andre Agassi, "Open. Autobiografia tenisisty" Prawdopodobnie najlepsza sportowa książka. To niezwykle szczera opowieść znakomitego amerykańskiego tenisisty. Dobrze opisuje, jak wygląda droga do triumfu, sławy i jej mroczniejszych stron. Są też ciekawe smaczki popkulturowe. Zobacz więcej

Top 10 najważniejszych książek - Piotr Piskozub

10. John Maxwell Coetzee, "Hańba" Jedyna w swoim rodzaju opowieść o winie, przebaczeniu, upokorzeniu i roli władzy w strukturze społecznej. Tytułowa hańba jest tu punktem wyjścia do skonfrontowania czytelnika z pytaniami o nasze postrzeganie drugiego człowieka. Lektura zapada w pamięć na lata, nie pozwalając się uwolnić od jej głęboko filozoficznego ciężaru. Zobacz więcej

Top 10 najważniejszych książek - Wiktor Stochmal

10. Paul S. Kemp, "Star Wars: Deceived. The Old Republic" Czasy Starej Republiki to jeden z moich ulubionych okresów w świecie Gwiezdnych Wojen, a The Old Republic uważam za najlepsze MMO jakie kiedykolwiek powstało. Historia Dartha Malgusa i możliwość głębszego wejścia w tamte realia były czymś fantastycznym dla fana. Zobacz więcej

Top 10 najważniejszych książek - Tymoteusz Wronka

Nie wierzę w możliwość ułożenia wiarygodnej topki przy tysiącach przeczytanych lektur i trzech dekad pochłaniania książek. Jest tego za dużo, a ja z lat 90. to przecież ktoś zupełnie inny niż obecnie; inne rzeczy też mnie zachwycają, a na inne patrzę z odmiennej perspektywy. Mógłbym ułożyć takich list kilka, zawsze z innymi tytułami, i nigdy nie byłbym zadowolony.

Zamiast więc podania wam dziesięciu najlepszych czy ulubionych książek zaproponuję nieco inne podejście: zaprezentuję Wam dziesięć tytułów, które w jakiś sposób odcisnęły piętno na moich gustach, wyborach czy zainteresowaniach. Będzie to głównie fantastyka, ale nie tylko. I nie, nie będzie Stanisława Lema czy J.R.R. Tolkiena. A na J.K. Rowling jestem za stary.

10. Alfred Szklarski, "Tomek w krainie kangurów" Jedna z pierwszych samodzielnych lektur. Historia o chłopcu, który wyrusza na odległy ląd by łapać egzotyczne zwierzęta. Zafascynowała i ukształtowała zainteresowania przyrodniczo-podróżnicze, które przetrwały do dziś. Zobacz więcej

Na koniec nasz redakcyjny Mistrz Yoda, Adam Siennica, zaprezentuje specjalistyczne zestawienie dotyczące książek z uniwersum Gwiezdnych wojen.

Top 10 książek z uniwersum Gwiezdnych wojen - Adam Siennica