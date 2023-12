Nominacje do Critics Choice Awards. Królują Sukcesja i The Morning Show

fot. Apple TV+ // HBO Max

Ogłoszono nominacje do Critics Choice Awards dla telewizyjnych seriali i filmów. Najwięcej wyróżnień od amerykańskich krytyków otrzymały Sukcesja (5) oraz The Morning Show (6). Po cztery nominacje zdobyły: Misja: Podstawówka, The Bear, Awantura, Lekcja chemii, Loki, Rdzenni i wściekli oraz Światełko.

Nominacje filmowe zostaną ogłoszone 13 grudnia.

29. ceremonia rozdania nagród Critics Choice odbędzie się 14 stycznia. Galę poprowadzi Chelsea Handler. Poniżej możecie sprawdzić wszystkie nominacje w poszczególnych kategoriach.

Critics Choice Awards 2024 - nominacje

Najlepszy serial dramatyczny:

The Crown (Netflix)

Dyplomatka (Netflix)

The Last of Us (HBO | Max)

Loki (Disney+)

The Morning Show (Apple TV+)

Star Trek: Strange New Worlds (Paramount+)

Sukcesja (HBO | Max)

Lakers: Dynastia zwycięzców (HBO | Max)

Najlepszy aktor w serialu dramatycznym:

Kieran Culkin – Sukcesja

Tom Hiddleston – Loki

Timothy Olyphant – Justified: Miasto strachu

Pedro Pascal – The Last of Us

Ramón Rodríguez – Will Trent

Jeremy Strong – Sukcesja

Najlepsza aktorka w serialu dramatycznym:

Jennifer Aniston – The Morning Show

Aunjanue Ellis – Justified: Miasto strachu

Bella Ramsey – The Last of Us

Keri Russell – Dyplomatka

Sarah Snook – Sukcesja

Reese Witherspoon – The Morning Show

Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu dramatycznym:

Khalid Abdalla – The Crown

Billy Crudup – The Morning Show

Ron Cephas Jones – Truth Be Told

Matthew MacFadyen – Sukcesja

Ke Huy Quan – Loki

Rufus Sewell – Dyplomatka

Najlepsza aktorka w serialu dramatycznym:

Nicole Beharie – The Morning Show

Elizabeth Debicki – The Crown

Sophia Di Martino – Loki

Celia Rose Gooding – Star Trek: Strange New Worlds

Karen Pittman – The Morning Show

Christina Ricci – Yellowjackets

Najlepszy serial komediowy:

Misja: Podstawówka (ABC)

Barry (HBO | Max)

The Bear (FX)

Wspaniała pani Maisel (Prime Video)

Poker Face (Peacock)

Rdzenni i wściekli (FX)

Terapia bez trzymanki (Apple TV+)

Co robimy w ukryciu (FX)

Najlepszy aktor w serialu komediowym:

Bill Hader – Barry

Steve Martin – Zbrodnie po sąsiedzku

Kayvan Novak – Co robimy w ukryciu

Drew Tarver – The Other Two

Jeremy Allen White – The Bear

D’Pharaoh Woon-A-Tai – Rdzenni i wściekli

Najlepsza aktorka w serialu komediowym:

Rachel Brosnahan – Wspaniała pani Maisel

Quinta Brunson – Misja: Podstawówka

Ayo Edebiri – The Bear (FX)

Bridget Everett – Ktoś, gdzieś

Devery Jacobs – Rdzenni i wściekli

Natasha Lyonne – Poker Face (Peacock)

Najlepszy drugoplanowy aktor w serialu komediowym:

Phil Dunster – Ted Lasso

Harrison Ford – Terapia bez trzymanki

Harvey Guillén – Co robimy w ukryciu

James Marsden – Jury Duty

Ebon Moss-Bachrach – The Bear

Henry Winkler – Barry

Najlepsza drugoplanowa aktorka w serialu komediowym:

Paulina Alexis – Rdzenni i wściekli

Alex Borstein – Wspaniała pani Maisel

Janelle James – Misja: Podstawówka

Sheryl Lee Ralph – Misja: Podstawówka

Meryl Streep – Zbrodnie po sąsiedzku

Jessica Williams – Terapia bez trzymanki

Najlepszy serial limitowany:

Awantura (Netflix)

Daisy Jones & the Six (Prime Video)

Fargo (FX)

Fellow Travelers (Showtime)

Lekcje chemii (Apple TV+)

Miłość i śmierć (HBO | Max)

Morderstwo na końcu świata (FX)

Światełko (National Geographic)

Najlepszy film telewizyjny:

The Caine Mutiny Court-Martial (Showtime)

Finestkind (Paramount+)

Mr. Monk’s Last Case: A Monk Movie (Peacock)

Nie ocali cię nikt (Hulu)

Quiz Lady (Hulu)

Reality (HBO | Max)

Najlepszy aktor w serialu limitowanym lub filmie telewizyjnym:

Matt Bomer – Fellow Travelers

Tom Holland – W tłumie

David Oyelowo – Lawmen: Bass Reeves

Tony Shalhoub – Mr. Monk’s Last Case: A Monk Movie

Kiefer Sutherland – The Caine Mutiny Court-Martial

Steven Yeun – Beef

Najlepsza aktorka w serialu limitowanym lub filmie telewizyjnym:

Kaitlyn Dever – Nie ocali cię nikt

Brie Larson – Lekcje chemii

Bel Powley – Światełko

Sydney Sweeney – Reality

Juno Temple – Fargo

Ali Wong – Awantura

Najlepszy drugoplanowy aktor w serialu limitowanym lub filmie telewizyjnym:

Jonathan Bailey – Fellow Travelers

Taylor Kitsch – Zabić ból

Jesse Plemons – Miłość i śmierć

Lewis Pullman – Lekcja chemii

Liev Schreiber – Światełko

Justin Theroux – Hydraulicy z Białego Domu

Najlepsza drugoplanowa aktorka w serialu limitowanym lub filmie telewizyjnym:

Maria Bello – Awantura

Billie Boullet – Światełko

Willa Fitzgerald – Zagłada domu Usherów

Aja Naomi King – Lekcja chemii

Mary McDonnell – Zagłada domu Usherów

Camila Morrone – Daisy Jones & the Six

Najlepszy serial zagraniczny:

Bargain (Paramount+)

Chwała (Netflix)

Dobre matki (Hulu)

W niemieckim domu (Hulu)

Lupin (Netflix)

Dziewczyna w masce

Moving

Najlepszy serial animowany:

Bluey (Disney+)

Bob’s Burgers (Fox)

Harley Quinn (HBO | Max)

Scott Pilgrim zaskakuje (Netflix)

Star Trek: Lower Decks (Paramount+)

Young Love (HBO | Max)

Najlepszy Talk Show:

The Graham Norton Show (BBC America)

Jimmy Kimmel Live! (ABC)

The Kelly Clarkson Show (NBC)

Last Week Tonight with John Oliver (HBO | Max)

Late Night with Seth Meyers (NBC)

The Late Show with Stephen Colbert (CBS)

Najlepszy komediowy odcinek specjalny:

Mike Birbiglia: The Old Man and the Pool (Netflix)

Alex Borstein: Corsets & Clown Suits (Prime Video)

John Early: Now More Than Ever (HBO | Max)

John Mulaney: Baby J (Netflix)

Trevor Noah: Where Was I (Netflix)Wanda Sykes – I’m an Entertainer (Netflix)