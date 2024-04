Argylle: Tajny szpieg online - kiedy w streamingu? Jest data premiery w Apple TV+

fot. Universal Picture // Apple TV+

Reklama

Argylle. Tajny szpieg to film akcji w szpiegowskich klimatach, który był już dostępny w płatnych VOD (kupno wersji cyfrowej tytułu za określoną kwotę), a teraz będzie mieć premierę w streamingu. Oficjalnie ogłoszono, że premiera online odbędzie się 12 kwietnia w serwisie opartym na subskrypcji Apple TV+. Ta platforma od początku miała prawa do tego akcyjniaka, ponieważ jest to ich film oryginalny, czyli produkowany za pieniądze Apple'a.

Argylle. Tajny szpieg - klapa w kinach

Ta produkcja w reżyserii Matthew Vaughna niestety nie zainteresowała widzów, gdy w lutym była na ekranach kin. Film zebrał globalnie w box office tylko 95,3 mln dolarów przy budżecie 200 mln dolarów.

Argylle: Tajny szpieg - opis fabuły

Bryce Dallas Howard wciela się w Elly Conway, samotną autorkę serii bestsellerowych powieści szpiegowskich, dla której ideałem jest wieczór w domu z komputerem i kotem Alfie. Kiedy jednak fabuła fikcyjnych książek Elly - które koncentrują się na tajnym agencie Argylle i jego misji rozwikłania globalnego syndykatu szpiegowskiego - zaczyna odzwierciedlać tajne działania prawdziwej organizacji szpiegowskiej, spokojne wieczory w domu stają się przeszłością. W towarzystwie Aidena (Sam Rockwell), uczulonego na koty szpiega, Elly (nosząca Alfiego w plecaku) ściga się po całym świecie, aby być o krok przed zabójcami. Granica między fikcyjnym światem Elly a prawdziwym zaczyna się zacierać.