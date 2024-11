Zwiastun Batalionu 6888. Nietypowy oddział z II wojny światowej zaskoczy widzów

fot. Netflix

Batalion 6888 dostał właśnie swój zwiastun. Była to pierwsza i jedyna jednostka kobiecego korpusu, w której poza granicami USA służyły osoby niebiałe w trakcie II wojny światowej. Kobiety zostały wysłane do Europy w celu usprawnienia usług pocztowych na froncie. Zwiastun obiecuje odrobinę humoru dodaną do patetyczności typowej dla filmów wojennych.

Batalion 6888 - zwiastun

Batalion 6888 - opis fabuły

Dowódczyni armii amerykańskiej Charity Adams i jej historyczny kobiecy batalion otrzymują niezwykłą misję – mają przywrócić nadzieję żołnierzom walczącym na frontach II wojny światowej, doręczając im ponad 17 milionów zaległych listów.

Batalion 6888 - twórcy, obsada

Za scenariusz i reżyserię odpowiada Tyler Perry. Producentami oprócz Tylera Perry'ego są: Nicole Avant, Angi Bones, Tony L. Strickland, Keri Selig i Carlota Espinosa.

Kerry Washington wciela się w główną rolę Charity Adams, dowódczyni 6888 Centralnego Batalionu Pocztowego. W obsadzie znaleźli się również Ebony Obsidian, Milauna Jackson, Kylie Jefferson, Shanice Shantay, Sarah Jeffery, Pepi Sonuga, Moriah Brown, Jeanté Godlock, Susan Sarandonm oraz Dean Norris, Sam Waterston i Oprah Winfrey. Film powstał na podstawie artykułu Kevina M. Hymela.

Film ukaże się na Netflixie 20 grudnia.