Armia umarłych - obejrzyj pierwsze 15 minut filmu. Zombie, krew i slow motion

Netflix opublikował pierwsze 15 minut filmu Armia umarłych, aby zachęcić widzów do subskrypcji i obejrzenia najnowszego dzieła w reżyserii Zacka Snydera. Klip został opublikowany z napisami polskimi, a z uwagi na poziom przemocy jest on przeznaczony tylko dla widzów dorosłych.

Armia umarłych w USA trafi też do szerokiej dystrybucji w kinach Cinemark. Prezes firmy Mark Zoradi postrzega to jako dobry eksperyment, bo to mainstreamowa produkcja, a nie artystyczny Irlandczyk, którego swego czasu wyświetlali. Uważa, że jeśli to odniesie sukces, Netflix będzie coraz chętniej dawać film do kin i być może pozwoli to im negocjować z innymi platformami streamingowymi na temat emisji.

Armia umarłych - fragment

Armia umarłych rozgrywa się po wybuchu epidemii zombie w Las Vegas i skupia się na grupie najemników, która podejmuje wielkie ryzyko, by wejść do strefy objętej kwarantanną. Ich celem jest dokonanie skoku wszech czasów.

W obsadzie znajdują się Dave Bautista, Ella Purnell, Ana de la Reguera, Matthias Schweighöfer, Nora Arnezeder, Hiroyuki Sanada, Raúl Castillo, Michael Cassidy i Garret Dillahunt.

Armia umarłych - premiera 21 maja 2021 roku.

