Armor Wars - producent tłumaczy decyzję o zmianie projektu z serialu na film

Armor Wars jako serial Disney+ i MCU został ogłoszony w grudniu 2020 roku. Potem o projekcie było bardzo cicho, ale podczas D23 Expo przypomniano, że nadal on powstaje. We wrześniu jednak podano, że zmieniono całkowicie koncepcję na ten projekt i nie trafi na Disney+ tylko do kin. Yassir Lester, który był scenarzystą serialu, będzie kontynuować swoją pracę przy filmie. Don Cheadle powraca jako James Rhodes / War Machine, czyli główny bohater tej historii.

Teraz Nate Moore, producent Marvel Studios zdradził w jednym z wywiadów, że "było kilka świetnych pomysłów", które pojawiały się przy planowaniu serialu Armor Wars, które okazały się być "zbyt duże dla serialu".

Dodaje też, że kochają swoje seriale, ale nie jest tajemnicą, że seriale mają mniejsze budżety od filmów. I kiedy mówimy o serialu, w którym Don Cheadle będzie zakładał różne zbroje i kontynuował dziedzictwo Tony'ego Starka, nie jest to coś, co udałoby się zrobić jako serial. Na razie nie znamy szczegółów fabularnych i potencjalnej daty premiery.

