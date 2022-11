The Callisto Protocol zachwyca i przeraża w premierowym zwiastunie

fot. KRAFTON

Gratka dla fanów space horrorów. Premiery The Callisto Protocol nie da się zatrzymać. Produkcja, która uchodzi za duchowego spadkobiercę Dead Space, właśnie doczekała się premierowego zwiastuna zapowiadającego prawdziwą walkę o przetrwanie w zainfekowanym więzieniu Black Iron na jednym z księżyców Jowisza, tytułowym Kallisto.

Premierowy zwiastun przedstawia głównych bohaterów na czele z Jacobem Lee, w którego buty bezpośrednio wejdą gracze (w tej roli Josh Duhamel) oraz Dani Nakamurą (Karen Fukuhara) i Leonem Ferrisem (Sam Witwer).

My już widzieliśmy grę w akcji. I z tego, co zaprezentowano The Callisto Protocol zapowiada się na krwawą i przerażającą historię, który nie rozczaruje miłośników gatunku. W szczególności tych, którzy czekają na remake pierwszego Dead Space. Premiera już 2 grudnia.