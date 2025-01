Will Smith wygląda jak Neo z Matrixa. Co to za tajemnicze wideo z planu?!

fot. Columbia Pictures

Will Smith opublikował filmiki i zdjęcia z planu na Instagramie w poście. Seria materiałów z planu rozpoczyna się od aktora w stroju przypominającym Neo z Matrixa i dwoma karabinami w rękach. Widać też na ujęciach lokacje z pierwszego Matrixa z 1999 roku!

Will Smith w świecie Matrixa

Przy poprzedniej wzmiance o powiązaniu z Matrixem, największe media zdementowały jego udział w planowanym Matrixie 5. Nowe materiały wideo oraz strona internetowa dołączona do postu willsmith.com/whiterabbit mogą sugerować teledysk do piosenki z jego nowego albumu, który zapowiadał w 2024 roku. Na materiałach Willa Smitha zauważono reżyserów ostatnich części Bad Boys, którzy prawdopodobnie zajmują się realizacją wideo.

Jest też data 29 stycznia, w której najpewniej Smith odkryje wszystkie karty. Połączona jest ona z wydarzeniem w różnych amerykańskich miastach, więc raczej jest to coś dużego i z pompą. Spekulowano o reklamie na Super Bowl, ale nowe materiały bardziej kierują spekulacje w stronę teledysku muzycznego.

Najwyraźniej Will Smith będzie chciał nawiązać do swojej legendarnej decyzji: odrzucił rolę Neo w Matrixie, bo wolał zagrać w filmie Bardzo dziki Zachód. Myślał, że będzie to większy hit.