Arnold Schwarzenegger zatrzymany na lotnisku. Niemieckie służby krytykowane

Jak donosi niemiecki Bild, Arnold Schwarzenegger został zatrzymany na lotnisku w Monachium, ponieważ przewoził luksusowy zegarek, który ma zostać sprzedany podczas aukcji dobroczynnej na kolacji poprzedzającej szczyt klimatyczny. Aktor tłumaczył, że zegarek jest przeznaczony na cele charytatywne, ale nikogo to nie interesowało.

To zegarek firmy Audemars Piguet, która zrobiła go specjalnie dla legendarnego aktora. Według rzecznika prasowego lotniska Schwarzenegger nie zadeklarował przewozu wartego 26 tysięcy euro zegarka. Trzeba zgłaszać, gdy przywozi się coś tak wartościowego spoza Unii Europejskiej. Pracownik podkreślił, że prawo dotyczy każdego. Schwarzenegger musiał zapłacić 35 tysięcy euro kary, ale nie było to tak proste.

Arnold Schwarzenegger zatrzymany na lotnisku

Podczas trwającego trzy godziny przesłuchania Arnold Schwarzenegger cierpliwie odpowiadał na różne pytania, ale w końcu zaczął się denerwować. Trudno mu się dziwić, bo pytali go o osobiste sprawy niezwiązane z sytuacją. Schwarzenegger wezwał więc prawników.

Gdy gwiazdor chciał zapłacić karę, by spokojnie kontynuować podróż, zaczęły się problemy. W tym miejscu pojawiają się sprzeczne doniesienia. Według Bilda aktor musiał mieć połowę kwoty w gotówce. Podobno był eskortowany do banku i na tym kłopoty się skończyły. Natomiast według źródeł CNN niemieckie służby przez godzinę próbowały uruchomić urządzenia do płatności kartą. W końcu zdecydowały się zabrać aktora do banku, by wypłacił potrzebną kwotę z bankomatu. Niestety bankomat miał limit, a kwota była przecież ogromna. Do tego bank był zamknięty. Gdy wrócili na lotnisko, inny pracownik służb przyniósł nowe urządzenie płatnicze. Płatność tym razem przeszła bez problemu.

Tak źródło CNN komentuje, krytykując służby:

- Współpracował ze służbami na każdym etapie, chociaż był to festiwal błędów, który mógłby przełożyć się na zabawny film policyjny.

Po opłaceniu kary aktor został puszczony wolno. Według Bilda pierwszą rzeczą, jaką zrobił, było zapalenie ulubionego cygara.