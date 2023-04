Arnold Schwarzenegger wraca do gry! Wysokobudżetowy projekt w wykonaniu Scotta Waugha

fot. IMDB.com

Scott Waugh, twórca filmu Niezniszczalni 4 wyreżyseruje film z Arniem w roli głównej. To powrót aktora na plan po ostatnim filmie Terminator: Mroczne przeznaczenie z 2019 roku. Reżyser jest znany z takich filmów jak Akt odwagi oraz Need for Speed.

Teraz u Waugha, Schwarzenegger wcieli się w rolę Terry’ego Reynoldsa.. Kiedy dowie się o wrobieniu i niesłusznym skazaniu jego pasierba na 25 lat więzienia w obcym kraju, Reynolds postanawia wydostać go z więzienia i go uratować. Następnie muszą ścigać się z czasem, by uciec z kraju.

Producent Sebastien Rayboud z firmy Anton powiedział: „Jesteśmy dumni, że uczestniczymy w wizji Scotta z legendarnym Arnoldem Schwarzeneggerem na czele. Jest to idealnie wpasowane w założenia Anton, aby nadal dostarczać rozrywkę wysokiej jakości na dużą skalę na światowy rynek.”

Breakout – twórcy, producenci

Zdjęcia do Breakout mają rozpocząć się jeszcze w tym roku na terenie Europy Wschodniej. Scenariusz został napisany przez Richarda D’Ovidio na podstawie historii, jaką stworzył z Nicole D’Ovidio. Producentami są Sebastien Raybaud, John Zois, Jeff Elliot, Chad Moore, Cindy Cowan, Carsten Lorenz oraz Danny Chan.

Ostatnio Arnold Schwarzenegger po raz pierwszy wystąpił w serialu. FUBAR ma premierę w Netflixie w maju.