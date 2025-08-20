Reklama
Swords of Legends – chińskie RPG w stylu Black Myth Wukong

Swords of Legends​ to single-playerowa produkcja, która przenosi graczy do mistycznego świata inspirowanego chińską literaturą i folklorem Dalekiego Wschodu.
Michał Czubak
Swords of Legends 
zwiastun
swords-of-legends Wangyuan Shengtang
Swords of Legends (wcześniej znana jako Gujian 4) to zapowiedziana na 2021 rok gra action RPG, rozwijana przez Aurogon Shanghai i wydana przez Wangyuan Shengtang. Do tej pory o produkcji niewiele było wiadomo, ale sukces Black Myth Wukong oraz Wuchang: Fallen Feathers, sprawiły, że gra doczekała się szerszej zapowiedzi.

Seria Gujian od lat cieszy się uznaniem fanów chińskich gier RPG, a Swords of Legends stanowi jej bezpośrednią kontynuację. W przeciwieństwie do poprzednich odsłon, nowa produkcja oferuje samodzielną fabułę, co oznacza, że gracze nie potrzebują znajomości wcześniejszych części, aby w pełni cieszyć się opowieścią.

O produkcji niewiele wiadomo poza tym, że powstaje na silniku Unreal Engine 5 i wszedł w fazę pełnej produkcji przed dwoma laty. Gra nie będzie grą z gatunku soulslike, ani też tytułem z otwartym światem. Raczej będzie to linearny RPG. Data premiery nie jest znana, platformy docelowe również nie zostały doprecyzowane. Potwierdzono jedynie wydanie gry na PC i konsolach.

Wangyuan Shengtang
Źródło: YouTube.com

Michał Czubak
