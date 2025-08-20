Reklama
Twórca serialu Dzień Szakala o autorytarnej Anglii. Inspiracją Armia cieni

Ronan Bennett dostarczył widzom wybitnej rozrywki serialem Dzień Szakala. Teraz wybrał nowy projekt, który również może okazać się czymś nietuzinkowym, interesującym i dość niespodziewanym. Ujawniono pierwsze szczegóły.
Adam Siennica
Tagi:  dzień szakala 
Ronan Bennett fot. materiały prasowe
Ronan Bennett szykuje nowy serial pod tytułem Army of Shadows, który będzie luźno oparty na filmie Armia cieni z 1969 roku. Projekt powstaje dla CANAL+ oraz Channel 4.

O czym jest Army of Shadows?

Akcja serialu ma być osadzona w niedalekiej przyszłości, w autorytarnej Wielkiej Brytanii znajdującej się de facto pod amerykańską okupacją. Były oficer brytyjskiej armii tworzy komórkę ruchu oporu, starając się odnaleźć w świecie zdrady, moralnych kompromisów i napięć wynikających z konfliktu między cierpliwością a potrzebą działania. Młodzi rekruci walczą o odzyskanie swojego kraju i przyszłości.

Na przestrzeni sześciu odcinków zobaczymy, jak brytyjski ruch oporu mierzy się z amerykańskimi siłami okupacyjnymi – od pierwszego odebrania życia, przez polityczne zabójstwa, zdrady i manipulacje propagandowe, aż po desperackie próby przetrwania.

Poważna kłótnia na planie Avengers: Doomsday. Marvel rozdzielił aktorów

Przypomnijmy, że film Armia cieni z 1969 roku był inspirowany doświadczeniami jego twórcy, który walczył we francuskim ruchu oporu podczas II wojny światowej.

Bennett jest obecnie rozchwytywany po sukcesie serialu Dzień Szakala, który doczeka się drugiego sezonu. Na razie nie wiadomo, kiedy rozpoczną się zdjęcia do Army of Shadows.

Źródło: deadline.com

Adam Siennica
