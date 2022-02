Arnold Schwarzenegger jako Zeus. To wideo ujawnia tajemnicę

fot. BMW

W styczniu 2022 roku Arnold Schwarzenegger wypuścił do sieci plakat. Na nim widzieliśmy go ucharakteryzowanego nie do poznania w roli greckiego boga Zeusa. Wszyscy wówczas spekulowali, że to reklama przygotowana na Super Bowl 2022. A wiemy, że ten event to zbiór najlepszych, najdroższych i najbardziej kreatywnych reklam. Teraz to się potwierdziło.

Arnold Schwarzenegger jako Zeus

Okazuje się, że gra on Zeusa w reklamie BMW przygotowanej na Super Bowl 2022. Na razie wypuszczono krótki teaser, a cała reklama pojawi się w sieci 13 lutego 2022 roku.

Oczywiście to nie jest jedyna reklama z Super Bowl 2022 jaką zobaczymy. Tak jak co roku zbierzemy je dla Was wszystkie, abyście mogli sobie obejrzeć i ocenić, kto tym razem popisał się najlepszym spotem promującym daną markę.

O projekcie BMW wiemy też, że na ekranie pojawi się również Ralf Moeller w roli greckiego boga Posejdona. Jaką na to mają historię? To na razie pozostaje tajemnica. Niewykluczone, że w spocie występują też inne gwiazdy, o których jeszcze nie wiemy.

