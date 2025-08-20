Indiana Jones i Wielki Krąg z dodatkiem i wersją na Nintendo Switch 2 [WIDEO}

Bethesda

Dodatek Zakon Olbrzymów do gry Indiana Jones and the Great Circle oficjalnie zadebiutuje 4 września 2025 roku na platformach Xbox Series X/S, PlayStation 5, PC oraz w usłudze Game Pass. Dla graczy, którzy nabyli Edycję Premium, Premium Upgrade, Collector’s Edition lub Collector’s Bundle podstawowej wersji gry, dodatek będzie dostępny bezpłatnie. Pozostali będą mogli go nabyć za osobną opłatą.

Indiana Jones i Wielki Krąg - dodatek

Akcja dodatku rozgrywa się równolegle do wydarzeń z kampanii Indiana Jones i Wielki Krąg, osadzonej w 1937 roku. Indiana Jones zostaje wciągnięty w nową, mroczną intrygę, gdy młody ksiądz, ojciec Ricci, prosi go o pomoc w odzyskaniu tajemniczego artefaktu – hełmu Bezimiennego Krzyżowca. Podróż zaprowadzi archeologa głęboko pod powierzchnię Wiecznego Miasta, do zapomnianych krypt, mrocznego systemu ściekowego Cloaca Maxima oraz nad rzymską rzekę Tyber.

Drugą istotną wiadomością dotyczącą ostatnich przygód Indiany Jonesa jest jej zbliżający się debiut na Nintendo Switch 2. Indiana Jones i Wielki Krąg wraz dodatkiem, na tę platformę trafią już w przyszłym roku.