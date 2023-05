Co zabiło Arrowverse? Szef CW szczerze odpowiada

The CW

Arrowverse dobiega końca. Seriale wchodzące w skład uniwersum albo się kończą, albo zostały anulowane. Za to nowe projekty, jak Justice U, stanęły w miejscu. Co się dzieje?

Brad Schwartz, prezes CW, który przejął tę posadę po Marku Pedowitzu, gdy Warner Bros. sprzedało sieć firmie Nexstar, wyjaśnił dlaczego uśmiercono Arrowverse. W rozmowie z portalem The Hollywood Reporter wyznał, że chcieli przekształcić CW w coś dochodowego po latach strat, czego skutkiem było niestety zrezygnowanie z niektórych produkcji.

Co zabiło Arrowverse?

Przez długi czas były znakiem rozpoznawczym CW. Jednak gdy patrzymy w przyszłość i staramy się, by sieć stała się większa i bardziej dochodowa, to niezależnie od tego, jak bardzo kochamy te seriale, nie pasują do tradycyjnej telewizji.

Schwartz wyjaśnił też, że CW pragnie rozszerzyć swoją działalność na starsze grupy demograficzne, ponieważ młodzi dorośli (którzy stanowili większość widowni Arrowverse) odchodzą od tradycyjnej telewizji, preferując platformy streamingowe. Chcą więc wykorzystać szansę, by poszerzyć swoje grono odbiorców.

Gwoździem do trumny był fakt, że CW nie ma praw do wszystkich poprzednich sezonów seriali z Arrowverse: