Ars Independent Festival 2024 – filmy, konkursy i spotkania. Zbliża się festiwal w Katowicach!

Ars Independent Festival istnieje od 2011 roku. Od 2024 organizowany jest wspólnie przez instytucję kultury Katowice Miasto Ogrodów oraz Instytucję Filmową Silesia Film w Katowicach. Tegoroczna odsłona Ars Independent Festival odbędzie się w dniach 8-13 października w Kinie Światowid, Kinoteatrze Rialto i w Piątym Domu.

Ars Independent Festival - konkursy

Rdzeniem festiwalu Ars Independent są konkursy, które – gatunkowo i formalnie – organizują strukturę całego wydarzenia, nadając mu unikatowy, multimedialny i popkulturowy charakter. O legendarną statuetkę Czarnego Konia zaprojektowaną w 2012 roku przez Olafa Brzeskiego oraz nagrodę w wysokości 500 euro powalczą twórcy i twórczynie w czterech Konkursach: Czarnego Konia Filmu, Czarnego Konia Animacji, Czarnego Konia Gier Wideo i Czarnego Konia Wideoklipu. Zwycięzców w każdym konkursie wybiorą widzowie festiwalu w głosowaniu publiczności.

Czarny Koń Filmu - konkurs

O tytuł Czarnego Konia Filmu mogą ubiegać się pełnometrażowe debiuty lub filmy drugie. Konkurs animacji skierowany jest do twórców krótkometrażowych filmów animowanych. W dwóch pozostałych konkursach powalczą gry wideo i wideoklipy z całego świata. Wszystkie produkcje prezentowane w konkursach muszą mieć premierę po 1 stycznia 2023, dzięki czemu widzowie Arsa mają okazję obejrzeć je premierowo i przedpremierowo.

W Konkursie biorą udział filmy:

In A Violent Nature

Spirit Of Ecstasy

National Anthem

The Great Yawn Of History

Giant’s Kettle

Pod wulkanem

Czarny Koń Animacji - konkurs

W konkursie Czarnego Konia Animacji postawiono na osoby autorskie, często debiutujące, których filmy wyróżniają się świeżym spojrzeniem i niebanalnym ujęciem: podejmowanej tematyki i medium samego w sobie. To animacje, które poruszają i zostają z widzem długo po pokazie: dzięki formalnemu zróżnicowaniu w krótkich metrażach doskonale i błyskotliwie prezentują zarówno wielkie idee, jak i kameralne obserwacje na temat rzeczywistości. Łącznie w Konkursie zobaczymy 23 animacje z całego świata w dwóch setach: po 11 i 12 filmów.

Czarny Koń Gier Wideo - konkurs

Czarny Koń Gier Wideo jest konkursem, w którym zostaną zaprezentowane gry niezależne: zarówno te, o których zasłużenie jest głośno, jak i te, które trzeba przedstawić szerszej publice. Niektóre z nich bawią się narracją, kategorią wyboru, inne testują nowe i odważne mechaniki rozgrywki.

Wśród wybranych tytułów znalazły się:

Arctic Eggs (The Water Museum

Chants Of Sennaar (Rundisc)

Krypta Fm (Under The Sink Studio)

Slay The Princess (Black Tabby Games)

The Cosmic Wheel Sisterhood (Deconstructeam)

Viewfinder (Sad Owl Studios)

Wszystkie gry będą dostępne dla publiczności od środy do piątku od 12.00 do 20.00 w katowickim klubie Piąty Dom przy ulicy Jana Matejki 2.

Czarny Koń Wideoklipu - konkurs

W tym roku na konkurs napłynęło kilkaset zgłoszeń od osób reżyserskich z całego świata. Wyselekcjonowane i zebrane w dwa sety teledyski z 2023/2024 roku reprezentują cały przekrój tendencji i nurtów artystycznych, których rozwój możemy obserwować w ostatnich latach. Jest to też najbardziej… tajemniczy i zaskakujący blok konkursowy, bo skład setów widzowie poznają dopiero na ekranie.

Ars Independent Festival - wydarzenia towarzyszące

Oto najciekawsze atrakcje czekające na uczestników festiwalu:

Rozbieg ze Szkołą Filmową im. K. Kieślowskiego - pokaz krótkich metraży wyprodukowanych przez katowicką filmówkę.

ze Szkołą Filmową im. K. Kieślowskiego - pokaz krótkich metraży wyprodukowanych przez katowicką filmówkę. Body Language - spotkania z osobami artystycznymi: Bogną Burską, Dominikiem Ritszelem i Kubą Stępniem i ich wybraną twórczością.

- spotkania z osobami artystycznymi: Bogną Burską, Dominikiem Ritszelem i Kubą Stępniem i ich wybraną twórczością. Klopsztanga - wydarzenie, w którym Paweł Trzepizur, twórca „Krypty Absurdu”, odkrywa najlepsze niepokazywane wcześniej wideoklipy i animacje z poprzednich edycji Arsa.

- wydarzenie, w którym Paweł Trzepizur, twórca „Krypty Absurdu”, odkrywa najlepsze niepokazywane wcześniej wideoklipy i animacje z poprzednich edycji Arsa. Hekser z Hałdy - spotkania z projektantami gier: Pawłem Ganszyńcem i Markiem Golonką. Uczestnicy wspólnie zastanowią się, jak inspirować się lokalnością w popkulturze i wykorzystywać śląskie motywy w tworzeniu gier wideo.

- spotkania z projektantami gier: Pawłem Ganszyńcem i Markiem Golonką. Uczestnicy wspólnie zastanowią się, jak inspirować się lokalnością w popkulturze i wykorzystywać śląskie motywy w tworzeniu gier wideo. Choked & Blind - montażysta filmowy i znawca wideoklipu Maciej Gryzełko wprowadzi uczestników w świat teledysków kontrowersyjnych, wyrazistych i eksperymentalnych: strasznych, śmiesznych.

Ponadto podczas przeglądu filmów Dereka Jarmana, zostaną pokazane cztery filmy prekursora Nowego Kina Queerowego: Ostatni Anglicy (1987), Sebastian (1975), Burza (1979) i Jubileusz (1978).

Inne wydarzenia towarzyszące tegorocznej edycji Ars Independent Festival:

My Secret Cyberlove

Film i Kolacja - w Kinoteatrze Rialto zostanie zaprezentowany film Menu z Ralphem Fiennesem, a w jego ramach zostanie przygotowana kolacja przez topowego szefa kuchni (Marcina Czubaka).

Ars Independent Festival - otwarcie i zamknięcie

Galę otwarcia 8 października rozpocznie BLACK BOX MUSIC Simona Steena-Andersena w wykonaniu Orkiestry Muzyki Nowej. Następnie zostanie pokazany film Camper, czyli nagrodzony w Koszalinie pełnometrażowy debiut fabularny Łukasza Suchockiego.

W niedzielę, 13 października, festiwal zamknie koncertem Bom Belle, która wręczy statuetki zwycięzcom konkursów. Na zakończenie festiwalu zagrają gdańskie Lasy.

Ars Independent Festival - goście

Do Katowic przyjadą twórcy i twórczynie filmowi: Héléna Klotz, Aliyar Rasti, Markku Hakala, Mari Käki, Łukasz Suchocki, Bartosz Stankiewicz, Piotr Hadyna. Spotkamy się m.in. z Bogną Burską, Dominikiem Ritszelem i Kubą Stępniem – twórcami wideoartów prezentowanych w sekcji Body Language oraz z kuratorami i selekcjonerami sekcji konkursowych czy z gośćmi wydarzeń specjalnych: Romuald Demidenko, Arturem Ganszyńcem, Markiem Golonką, Maciejem Gryzełko, Pawłem Trzepizurem, Romualdem Demidenko czy szefem kuchni Marcinem Czubakiem, z którym porozmawia Kaja Szafrańska z kanału YouTube jakbyniepaczec.

Moderować spotkania, rozmawiać z gośćmi i wprowadzać w tematykę pokazów będą m.in. Zwierz Popkulturalny, Paulina Pikiewicz, Michał Walkiewicz, Mateusz Demski, Asing Walthaus, Paweł Świerczek.

Ars Independent Festival - bilety

BILETY: normalny: 21 zł | ulgowy: 18 zł | normalny za okazaniem Katowickiej Karty Mieszkańca: 16,80 zł | na wydarzenie FILM I KOLACJA: 100 zł

KARNETY: Regular Horse: 150 zł | Regular Horse za okazaniem Katowickiej Karty Mieszkańca: 120 zł | Karnet Patronacki Black Horse (ze wstępem na wydarzenie FILM I KOLACJA): 240 zł

ONLINE: Karnety i bilety na wszystkie seanse do kupienia na stronie festiwalu i na stronie Kina Światowid.

W KASIE KINA: Karnety do kupienia w kasie Kina Światowid. Bilety na seanse w Kinie Światowid do kupienia w kasie Kina Światowid. Bilety na pokazy w Kinoteatrze Rialto do kupienia w kasie Kinoteatru Rialto.

CZARNY KOŃ GIER WIDEO: wstęp wolny.

Szczegółowy program oraz informacje praktyczne dostępne są na stronie https://arsindependent.pl oraz na stronie katowickiego Kina Światowid.