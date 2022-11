Asrock wymyśliło monitor na boku obudowy PC

fot. Asrock

Dodatkowe monitory na biurku nie są niczym niezwykłym, ale Asrock oferuje alternatywę, która wygląda fajnie i nie wymaga dodatkowego miejsca: 13,3-calowy ekran, który mocuje się do wnętrza szklanego panelu bocznego obudowy komputera.

momomo_us, płodny leakster, który zazwyczaj ujawnia najnowsze GPU i CPU z wyprzedzeniem, opublikował zdjęcie Asrock Side Panel Kit. Jest to 13,3-calowy, 16:9, 60 Hz panel IPS (300 nitów), który można przymocować do przezroczystego, szklanego panelu bocznego większości obudów ATX, mATX i Mini-ITX za pomocą dołączonych uchwytów.

Asrock podaje kilka przykładowych propozycji zastosowań tego zestawu: duży ekran do monitorowania kondycji sprzętu, wyświetlacz dedykowany do streamingu lub wiadomości, albo po prostu drugi monitor do oglądania filmów.

Jeśli brzmi to interesująco, ostrzegamy, że jest pewien haczyk – ekran wykorzystuje wbudowane złącze DisplayPort (eDP). Zaletą tego złącza jest to, że może ono przekazywać zarówno zasilanie, jak i obraz, ale złącze to nie jest dostępne w standardowych płytach głównych i kartach graficznych komputerów stacjonarnych, a także nie ma żadnych dostępnych adapterów.

fot. Asrock

Oznacza to, że jedynym sposobem, aby ekran zadziałał, jest sparowanie go z jedną z następujących płyt głównych Asrock, które wyposażone są w złącze eDP: Z790 LiveMixer, Z790 Pro RS/D4, Z790M-ITX WiFi, Z790 Steel Legend WiFi, Z790 PG Lightning, Z790 Pro RS lub Z790 PG Lightning/D4. Znajdziecie je również na pokładzie H610M-ITX/eDP i B650E PG-ITX WiFi.

Zakładając, że mamy kompatybilną płytę główną, ekran wydaje się mieć dość ograniczone zastosowanie. Nie trafi do tych, którzy trzymają swoje komputery na podłodze lub w szafce, a nie na blacie biurka, a nawet wtedy trzeba ustawić obudowę pod kątem, aby uniknąć ciągłego obracania głowy. Co więcej, każdy lubiący się pochwalić swoim drogim sprzętem wyposażonym w RGB będzie zawiedziony. Cena nie jest jeszcze znana.