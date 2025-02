Zdjęcia do Avengers: Doomsday opóźnione. Reżyserzy wprost o X-Menach w filmie Marvela

Starloggers

W ostatnich tygodniach sporo mówiło się o tym, że prace na planie Avengers: Doomsday rozpoczną się już w marcu w Wielkiej Brytanii (w Londynie kilkanaście dni temu widziano nawet aktorów Marvela). Jak się jednak teraz okazuje, dojdzie do tego miesiąc później, w kwietniu. Opóźnienie na tym polu najprawdopodobniej nie jest spowodowane problemami scenariuszowymi, o których wcześniej raportowano, a koniecznością rozbudowywania niektórych planów. Tak wygląda jeden z nich:

Miesiąc wejścia na plan wyjawili sami bracia Russo, którzy obecnie promują swoje najnowsze dzieło, The Electric State. W czasie rozmowy z serwisem Deadline o powstawaniu Avengers: Doomsday i Secret Wars wypowiedzieli się w następujący sposób:

Wszystko dzieje się w Londynie, kręcimy te filmy niemal jeden po drugim, to znowu dużo pracy, może uda nam się przeżyć, a może nie, zobaczymy. Ale bardzo się tym ekscytujemy. Znaleźliśmy pomysł na tę historię, który, jak sądzimy, będzie wyzwaniem dla widzów, choć dla nas samych będzie trudny do zrealizowania. I to naprawdę nas ekscytuje, to sprawia, że z radością wstajemy z łóżka.

Czy X-Meni i Star-Lord pojawią się w Avengers: Doomsday?

Później Joe Russo został zapytany o to, czy w Avengers: Doomsday zobaczymy X-Menów:

Kto wie? Nie wiem. Nie wiem, kogo zobaczymy. Nadal nie wiem...

Jego brat, Anthony, dodał:

Jeśli zamkniesz oczy i użyjesz wyobraźni, możesz zobaczyć kogokolwiek chcesz. Ktokolwiek łechce twoją fantazję.

O to, czy pojawi się w Doomsday, został także zapytany występujący w The Electric State Chris Pratt, ekranowy Star-Lord z MCU. Aktor odpowiedział:

Dobrze wiem, że chcielibyście mnie zobaczyć. Każdy, kto jest gwiazdą Marvela, mógłby pojawić się w tym filmie.

Avengers: Doomsday ma ustaloną datę premiery na 1 maja przyszłego roku.