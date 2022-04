Nowy przenośny monitor Asusa wygląda, jakby został wyrwany z laptopa Duo

asus.com

Asus ProArt Display PA147CDV to ekran dotykowy, który ma pełnić rolę dodatkowej przestrzeni roboczej. Dzięki niewielkiej obudowie i proporcjom 32:9, wygląda on trochę tak, jakby Asus wyrwał ten fajny dodatkowy wyświetlacz z jednego ze swoich laptopów Duo i zamienił go w zewnętrzny monitor. PA147CDV ma 14-calowy ekran dotykowy IPS o rozdzielczości 1920 x 550 pikseli i jest wyposażony w jeden port HDMI oraz dwa porty USB-C. Podstawka pozwala na ustawienie go w pozycji poziomej lub pionowej.

Dzięki obsłudze protokołu Pen Protocol 2.0 firmy Microsoft i wbudowanemu pokrętłu, które ma naśladować funkcjonalność Surface Dial firmy Microsoft, Asus PA147CDV ma być sprzętem dla twórców poszukujących dodatkowego obszaru ekranu bez konieczności inwestowania w nieporęczny drugi monitor lub tablet z ekranem dotykowym.

fot. asus.com

Asus ProArt Display PA147CDV został zapowiedziany już we wrześniu ubiegłego roku, ale Asus prezentuje go obecnie na targach NAB 2022 w Las Vegas i ogłasza wprowadzenie monitora do sprzedaży w drugim kwartale 2022 roku w Ameryce Północnej. W drugim kwartale, czyli do końca czerwca. Damy znać, gdy pojawią się informacje o wprowadzeniu go na europejski rynek i jego cenie.

fot. asus.com

Oprócz modelu PA147CDV, Asus prezentuje także parę dodatkowych monitorów, które mają się ukazać jeszcze w tym roku. 31,5-calowy monitor ProArt Display OLED PA32DC o rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli ma trafić do sprzedaży w Ameryce Północnej w trzecim kwartale. Dołączy do niego zapowiedziany na targach CES 2022 ProArt Display PA348CGV, ultraszeroki monitor 1440p z częstotliwością odświeżania 120Hz.