Asus przedstawia Zenbook Pro 14 Duo OLED – potężny laptop z dwoma ekranami

fot. Asus

ASUS zaprezentował najnowszy model Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402), czyli wydajny i kompaktowy laptop z dwoma ekranami, który został stworzony z myślą o twórcach. Sprzęt został wyposażony w dodatkowy ekran dotykowy ScreenPad™ Plus najnowszej generacji, który połączono z zupełnie nową konstrukcją Active Aerodynamic System Ultra (AAS Ultra) o automatycznym nachyleniu, poprawiającą zarówno chłodzenie, jak i ergonomię pracy.

Zenbook Pro 14 Duo OLED to potężny komputer zgodny z technologią Intel® Evo™, który pozwala twórcom na maksymalne wykorzystanie ich potencjału. Flagowy procesor Intel® Core™ i9-12900H do 12. generacji oraz wysokiej klasy karta graficzna NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Ti z zastosowanym wydajnym chłodzeniem pozwalają na uzyskanie niezwykłej wydajności – do 85 W współczynnika TDP. Wszystko to dzięki zastosowanej technologii ASUS IceCool Plus, wspomaganej przez innowacyjny mechanizm AAS Ultra, który skutecznie wentyluje obudowę, a także odchyla dodatkowy ekran dotykowy ScreenPad Plus pod dogodnym dla użytkownika kątem, zapewniając tym samym doskonałe wrażenia wizualne jak i użytkowe.

Asus Zenbook Pro 14 Duo OLED

Zenbook Pro 14 Duo OLED to najlepszy kompaktowy laptop OLED dla wymagających użytkowników. Sprzęt wyposażono w wiodący na świecie ekran dotykowy 2,8K OLED HDR 16:10 z obsługą Dolby Vision – charakteryzuje go częstotliwość odświeżania na poziomie 120 Hz, certyfikacja PANTONE® Validated oraz TÜV Rheinland, a także 100% pokrycie kinowej palety barw DCI-P3.

ScreenPad Plus nowej generacji

ScreenPad Plus nowej generacji w Zenbook Pro 14 Duo OLED to 12,7-calowy, pełnowymiarowy, dodatkowy ekran dotykowy z obsługą najnowszych precyzyjnych rysików, takich jak ASUS Pen 2.0. Specjalnie dla potrzeb systemu AAS Ultra całkowicie przeprojektowano funkcję jego unoszenia. Precyzyjnie zaprojektowany mechanizm unosi tylną część ScreenPad Plus o 20 mm, odchylając go o 12° po otwarciu komputera. Dzięki temu ScreenPad Plus znajduje się pod idealnym kątem widzenia, co ułatwia pracę z głównym ekranem dotykowym. Ponadto zabieg ten poprawia wydajność chłodzenia, zapewniając o 38% większy przepływ powietrza w stosunku do poprzednika.

ASUS ScreenPad Plus z AAS Ultra napędzany jest przez najnowsze oprogramowanie ScreenXpert 3, które sprawia, że wieloekranowa praca i kreatywne działania staną się jeszcze bardziej efektywne. Wbudowane aplikacje, takie jak App Switcher i App Navigator zwiększają produktywność, ponadto obsługują również zewnętrzne wyświetlacze. Nowa aplikacja Control Panel daje użytkownikom precyzyjną i intuicyjną kontrolę nad aplikacjami do pracy twórczej. Umożliwia prostą zmianę np. rozmiaru pędzla, zmianę nasycenia, regulację krycia warstw i wiele innych. Do wyboru dostępne są cztery rodzaje kontroli – Dial, Button, Slider i Scroll – aby bezproblemowo zintegrować się z każdym rodzajem pracy. Panel sterowania można oczywiście całkowicie dostosować do własnych potrzeb – współpracuje on z programami Adobe® Photoshop®, Illustrator®, Lightroom Classic®, Premiere® Pro i After Effects® – lista kompatybilnych aplikacji jest cały czas rozszerzana.

fot. Asus

Doskonałość w każdym calu

Model Zenbook Pro 14 Duo OLED zapewnia znakomitą jakość obrazu. Wszystko to dzięki połączeniu ScreenPad Plus najnowszej generacji z wiodącym na świecie 14,5-calowym ekranem dotykowym OLED NanoEdge 2,8K 120 Hz. Główny ekran dotykowy o proporcjach 16:10 oferuje ogromną przestrzeń roboczą. Wyposażony w certyfikat Dolby Vision oraz PANTONE Validated zapewnia doskonałe odwzorowanie kolorów. Zgodny jest również ze standardem VESA DisplayHDR™ True Black 500, umożliwiającym uzyskanie możliwie najgłębszych czerni i ultrarealistycznego odwzorowania kolorów nawet w najciemniejszych scenach. Zastosowana paleta barw DCI-P3 klasy kinowej pozwala na uzyskanie niezwykle żywych kolorów, natomiast wysoka częstotliwość odświeżania na poziomie 120 Hz i czas reakcji 0,2 ms sprawiają, że nawet w najszybszych scenach wyświetlany na nim obraz wygląda niezwykle płynnie. Za zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa oczu użytkownika przy dłuższych sesjach pracy, odpowiada natomiast certyfikacja TÜV Rheinland – potwierdzająca niską emisję światła niebieskiego.

fot. Asus

Wykorzystaj sprzęt do granic możliwości

Flagowy procesor 12. generacji Intel Core i9-12900H w Zenbook Pro 14 Duo OLED zapewnia ekstremalną wydajność. Wyposażony jest w czternaście rdzeni umożliwiających bezproblemową wielozadaniowość oraz technologię Turbo Boost pozwalającą na pracę z częstotliwością wynoszącą maksymalnie do 5,0 GHz. Dzięki wysokiemu współczynnikowi TDP wynoszącemu 60 W, procesor ten doskonale radzi sobie z najbardziej wymagającymi zadaniami, dzięki czemu użytkownicy mogą w pełni poświęcić się twórczej pracy zamiast spędzać czas na obserwowaniu pasków postępu wyświetlanych na ekranie.

Potężny procesor stanowi idealne uzupełnienie dla zastosowanej, studyjnej klasy karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti, która jest niezbędnym elementem do realizacji wymagających graficznie zadań, takich jak renderowanie 3D czy edycja wideo. Jej zaawansowane funkcje i możliwości sprawiają, że jest ona w stanie poradzić sobie w najbardziej wymagających sytuacjach. Za najlepszą kompatybilność, wydajność i stabilność działania odpowiadają dołączone sterowniki NVIDIA Studio.

fot. Asus

Wszystkie te podzespoły muszą zostać skutecznie schłodzone, aby mogły osiągnąć swój pełny potencjał. Odpowiada za to zastosowany system chłodzenia ASUS IceCool Plus, który wykorzystuje dwa ciche wentylatory IceBlades z maksymalnie 97 zakrzywionymi łopatkami 3D. Chłodzą one dwie, 8-milimetrowe rurki cieplne odprowadzające ciepło z CPU i GPU. Dodatkowo o 38% więcej gorącego powietrza jest odprowadzane na zewnątrz dzięki zastosowaniu mechanizmu AAS Ultra, który pozwala na uniesienie dodatkowego ekranu o 20 milimetrów. W rezultacie zarówno CPU i GPU mogą pracować z łącznym współczynnikiem TDP wnoszącym do 85 W, bez efektu throttlingu.

Co więcej, zastosowanie do 32 GB szybkiej pamięci RAM i ultraszybkiego dysku SSD 2 TB PCIe® 4.0 x4 gwarantuje, że w tym modelu nie ma mowy o „wąskim gardle”, które mogłyby spowolnić pracę urządzenia.