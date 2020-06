Assassin's Creed: Origins na PC sprawdzimy za darmo. Ubisoft zapowiada weekendową promocję

Ubisoft

Assassin’s Creed: Origins wprowadziło spory powiew świeżości do serii o zmaganiach asasynów i templariuszy. Gra oferowała ogromny, otwarty świat, a także mnóstwo zupełnie nowych mechanik, w tym sporo elementów znanych z gier RPG. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji, by sprawdzić ten tytuł, to już wkrótce pojawi się idealna szansa do nadrobienia zaległości. Firma Ubisoft zapowiedziała, że w najbliższy weekend tę produkcję w wersji PC będzie można sprawdzić zupełnie za darmo.

Darmowy weekend z Assassin's Creed Origins rozpocznie się 19 czerwca o godzinie 15:00 i potrwa do 21 czerwca, godziny 22:00. W tym czasie zainteresowani gracze będą mogli sprawdzić kompletną wersję tej produkcji, a ich postępy zostaną zachowane. Jeśli więc w przyszłości zdecydujecie się na zakup gry, to nie będziecie musieli zaczynać całej przygody od początku.

Play Assassin's Creed Origins for free on Uplay, from June 19 to June 21. Pre-load now! pic.twitter.com/lGx8QMUtS0 — Assassin's Creed (@assassinscreed) June 17, 2020