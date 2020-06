The Lord of the Rings: Rise to War zapowiedziane. Mobilna strategia w uniwersum Władcy Pierścieni

WB Games poinformowało o nawiązaniu współpracy z firmą NetEase. Jej rezultatem będzie mobilna gra strategiczna zatytułowana The Lord of the Rings: Rise to War. Produkcja zabierze graczy do Śródziemia w czasach Trzeciej Ery i mają pojawić się w niej zarówno bohaterowie, jak i lokacje znane z oryginalnej trylogii. Niestety nie ujawniono jakichkolwiek szczegółów na ten temat – nie wiemy jak wyglądać będzie rozgrywka, kiedy gra pojawi się na rynku i na jakie dokładnie platformy trafi. Można jednak założyć, że zagrają w nią zarówno posiadacze urządzeń z systemami Android, jak i iOS.

We are pleased to announce our collaboration with NetEase, Inc. on the mobile game development of The Lord of the Rings: Rise to War. Set in the Third Age of Middle-earth, this latest mobile strategy game will feature iconic characters and locations from the original trilogy. pic.twitter.com/2cwlnmiFtL

