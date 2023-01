Assassin's Creed Netflixa straciło showrunnera - znacie go ze Szklanej pułapki. Jest komentarz

Fot. Materiały prasowe

W ostatnim czasie pojawiło się kilka chwalonych adaptacji gier, takich jak Arcane i Cyberpunk: Edgerunners. Netflix pracuje nad kolejnym projektem z tej półki, czyli produkcją na podstawie franczyzy Assassin's Creed. Wcześniej pojawiła się informacja, że scenarzysta takich tytułów jak Szklana pułapka i Ścigany, a także showrunner Wikingowie: Walhalla, czyli Jeb Stuart, miał objąć stanowisko showrunnera serii. Jednak wygląda na to, że jest to już nieaktualne.

Steven Weintraub z portalu Collider miał okazję porozmawiać z twórcą o 2. sezonie Vikings: Valhalla. Spytał go, czy wciąż pracuje nad adaptacją Assassin's Creed. Jeb Stuart odpowiedział, że nie jest już zaangażowany w projekt.

Adaptacja Assassin's Creed straciła showrunnera

Dziennikarz zapytał, jak do tego doszło i czy powodem były różne wizje, więc Jeb Stuart rozwinął myśl:

Myślę, że miało na to wpływ przesunięcie kadry kierowniczej z LA do Londynu. Londyńska grupa musiała, niestety, odziedziczyć moją wizję tego, czym będzie projekt, zamiast rozwinąć własną, więc myślę, że to uczciwe. Wiem, że adaptacja będzie genialna, kiedy już zadebiutuje. Ekipa z Ubisoft jest fantastyczna i to wspaniała franczyza. To był po prostu dobry czas dla obu stron, by ruszyć naprzód.

Nie wiadomo, kto będzie nowym showrunnerem Assassin's Creed.

Zobacz także:

Najgorsze filmy na podstawie gier według redakcji naEKRANIE

W poniższej galerii znajdziecie naszym zdaniem najgorsze filmy na podstawie gier. Są tu zarówno produkcje z ostatnich lat, o których było stosunkowo głośno w mediach, jak i takie, które dziś są już nieco zapomniane. Mimo tego, że ich jakość pozostawia wiele do życzenia, to niektóre z nich potrafią zapewnić trochę radości, bo są tu przypadki tak kiepskie, że aż zabawne. Być może więc niektóre z pozycji będą stanowić dla Was inspirację na to, jak spędzić kilka nudnych wieczorów.