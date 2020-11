Assassin's Creed: Valhalla - jak wypada nowa odsłona serii? Recenzenci są zgodni...

Ubisoft

Assassin's Creed: Valhalla, czyli kolejna odsłona sztandarowej serii Ubisoftu, jest już dostępna. Tytuł ten został też oceniony przez recenzentów i zdecydowana większość z nich jest zgodna, że mamy do czynienia z jedną z najlepszych produkcji o zakapturzonych zabójcach od dawna. Chwalony jest przede wszystkim rozległy, otwarty i pełen aktywności świat, a także pewne zmiany w samej rozgrywce, dzięki czemu jest ona jeszcze przyjemniejszym doświadczeniem. Nie brak również głosów, że i fabuła nie zawodzi, a pewne zadania poboczne potrafią autentycznie rozbawić i zainteresować. Wielu krytyków zachwyconych jest też oprawą audiowizualną, choć trzeba zaznaczyć, że zobaczenie gry w pełnej krasie wiąże się z koniecznością posiadania potężnego peceta.

Pewnych wad jednak nie zabrakło. Niektórzy zwracają uwagę, że momentami gameplay bywa nieco monotonny, a sama historia ma wolniejsze, a przez to i nudniejsze momenty. W pewnych recenzjach wspomina się też o irytujących błędach, które nie psują gry całkowicie, ale momentami potrafią wybić z immersji. Jest to jednak coś, co można naprawić w popremierowych aktualizacjach.

Tak prezentują się wybrane oceny Assassin's Creed: Valhalla.

IGN - 8/10

Eurogamer - rekomendacja

PC Gamer - 92/100

Game Informer - 9.3/10

GameSpot - 8/10

God is a Geek - 9/10

Attack of the Fanboy - 4.5/10