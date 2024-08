Astronautka: kosmiczny thriller SF nadchodzi

Świat Książki

Wydawnictwo Świat Książki zapowiada thriller science fictnion S.K. Vaughna zatytułowany Astronautka. Jest to historia kobiety, która zostaje wybudzona z hibernacji na uszkodzonym statku kosmicznym. Musi podołać wielu wyzwaniom, by przeżyć - a pomocny w tym może być jej mąż, ale różnym siłom wcale nie zależy, by astronautka powróciła na Ziemię.

Aktualnie trwają prace nad filmem na podstawie powieści w Universal Pictures. S.K. Vaughn to pseudonim scenarzysty i autora trzech bestsellerowych, znanych w wielu krajach thrillerów. Jego pierwsza powieść science fiction, Astronautka, ukazała się już w wielu językach na całym świecie. Na co dzień mieszka i pracuje w North Beach w stanie San Francisco.

Premiera Astronautki została zaplanowana na 28 sierpnia.

Astronautka - opis i okładka książki

Źródło: Świat Książki

Boże Narodzenie, rok 2067.

Na uszkodzonym, pogrążonym w ciemnościach statku kosmicznym Hawking II rozbrzmiewa Cicha noc. Pozostała na nim tylko jedna osoba, komandor Maryam „May” Knox. Jedynie May przeżyła pierwszą załogową misję na Europę, księżyc Jowisza.

Pomóc może jej wyłącznie mąż, Stephen, naukowiec z NASA, który kierował misją z Ziemi i któremu May złamała serce, a który teraz sam znajduje się w śmiertelnym niebezpieczeństwie.

Mężczyzna nie ma pojęcia, że nie wszystkim zależy na tym, aby May wróciła na Ziemię żywa. A co jeszcze gorsze: nikt nie podejrzewa nawet, że wbrew wszelkim pozorom kobieta może jednak nie przebywać na tym statku sama…

Teraz May walczy o życie i tylko wędrujący przez niezgłębiona pustkę głos Stephena może sprowadzić ją do domu.