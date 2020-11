Asymetria Niewolskiego trafia na VOD. Kiedy premiera?

foto. materiały prasowe

Asymetria to duchowa kontynuacja filmu Symetria. Jest to historia mężczyzny, który popełnia przestępstwo, by chronić swoją rodzinę. Za scenariusz odpowiadają reżyser Konrad Niewolski oraz Wojciech Rzehak (Kler). Przypominamy, że produkcja była kręcona m.in. w marcu pomimo tego, że cały świat filmowy zatrzymał się w obliczu pandemii koronawirusa, a rząd wprowadził konkretne wymogi i obostrzenia. Reżyser w bardzo wulgarnych słowach zapowiedział, że swojej produkcji nie wpuści do kin, ponieważ będzie to, jego zdaniem, poniżające dla widzów.

Nie chcę, żebyście, k***a, musieli siedzieć jak barany w maseczkach.

I jak zapowiedział tak zrobił. Asymetria będzie miała swoją premierę już 13 listopada na nowej platformie 22Bit.tv. Na razie nieznana jest jeszcze kwota za jaką będzie można ten film obejrzeć. Do sieci trafił także plakat zapowiadający produkcję.

Asymetria

Głównego bohatera w Asymetrii gra Mikołaj Roznerski. W obsadzie są także Dariusz Biskupski, Andrzej Andrzejewski, raper Popek, Piotr Fronczewski, Jan Frycz, Danuta Stenka, Paulina Szostak i Grażyna Szapołowska.