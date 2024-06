Austin Butler zapytany o Piratów z Karaibów 6. Co gwiazda Motocyklistów wie o plotce?

materiały prasowe

Jedna z plotek mówiła, że Disney chce Austina Butlera do filmu Piraci z Karaibów 6. Aktor podczas powoli rozkręcającej się promocji dramatu Motocykliści został o to zapytany przez dziennikarza Entertainment Tonight.

Piraci z Karaibów 6 z Austinem Butlerem?

Butler przyznaje, że nie słyszał tej plotki, ale mówi, że jest fanem Piratów z Karaibów. Jednak na tym się nie skończyło i wyjaśnił, jak bardzo te filmy były dla niego ważne.

- To przypomniało mi, że kiedy byłem dzieckiem w podstawówce, mieliśmy zadanie zrobienia plakatów, na których mieli być ulubieni aktorzy, czy muzyka. Nie pamiętam, w której to było klasie - czwarta lub trzecia - ale zrobiłem Piratów z Karaibów.

Przyznaje, że byłby to bardzo trudny projekt, bo byłoby to wielkie wyzwanie po tym, co Johnny Depp pokazał w tej serii.

Prace nad filmem Piraci z Karaibów 6 trwają i pomimo tego, że ma być to częściowo reboot, historia ma być osadzona w tym samym świecie. Pamiętajmy, że aktorzy z reguły muszą otwarcie kłamać, nawet jeśli coś wiedzą na dany temat. Wielokrotnie to udowodniono na czele z sytuacją Andrew Garfielda, który miesiącami zaprzeczał, że gra w filmie Spider-Man: Bez drogi do domu.

Motocykliści - polska premiera filmu z Butlerem odbędzie się 9 sierpnia.