Black Rabbit – zwiastun serialu z Lawem, Batemanem i Domińczyk. Thriller o braterskiej więzi
Netflix odkrywa karty dotyczące nowego serialu, który we wrześniu 2025 roku ma przyciągnąć widzów do platformy. Mocna obsada, intrygujący twórcy i nietypowa tematyka zapowiadają produkcję, która może wzbudzić duże zainteresowanie.
Netflix opublikował pierwszy zwiastun nowego serialu Black Rabbit, w którym główne role grają Jason Bateman oraz Jude Law. Zach Baylin i Kate Susman są twórcami oraz showrunnerami produkcji. Baylin ma na koncie nominację do Oscara za scenariusz do King Richard. Thriller o braterskiej więzi zapowiada się nietypowo.
Black Rabbit – zwiastun
Black Rabbit – opis fabuły
Serial osadzony jest w realiach pełnego presji świata nocnego życia Nowego Jorku i opowiada historię dwóch braci, których obowiązek wobec rodziny i pogoń za sukcesem doprowadzają na skraj wytrzymałości. Jake Friedken (Jude Law) to charyzmatyczny właściciel restauracji i ekskluzywnej loży VIP, która wkrótce może stać się najgorętszym miejscem w mieście. Jednak gdy jego brat Vince (Jason Bateman) niespodziewanie wraca do biznesu, pojawiają się kłopoty prowadzące do dawnych traum, nowych zagrożeń i ryzyka utraty wszystkiego, co wspólnie zbudowali.
W obsadzie znaleźli się również Cleopatra Coleman, Amaka Okafor, Ṣọpẹ́ Dìrísù, Troy Kotsur, Abbey Lee, Chris Coy, Dagmara Dominczyk, Odessa Young oraz Robin De Jesús.
Premiera serialu Black Rabbit w Netflixie odbędzie się 18 września.
Źródło: Netflix
