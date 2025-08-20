Reklama
Zdjęcia z 2. sezonu The Pitt. Pojawi się nowa doktor w zespole

Entertainment Weekly podzieliło się nowymi szczegółami na temat popularnego serialu The Pitt. Są nowe zdjęcia z 2. sezonu, a także szczegóły fabularne i nowe nazwisko w obsadzie.
Wiktor Stochmal
the pitt 
the pitt
Pierwszy sezon The Pitt w momencie premiery był jednym z najpopularniejszych seriali HBO Max (wówczas jeszcze max). Historia ma się rozpocząć 10 miesięcy po finałowej scenie 1. sezonu. Showrunner wytłumaczył, że to decyzja podyktowana chęcią przywrócenia doktora Franka Langdona (Patrick Ball). Pojawi się też nowa postać grana przez Sepideh Moafi o imieniu Al-Hashimi (widać ją na drugim zdjęciu w galerii). Dołączy do zespołu lekarzy.

Dlaczego John Turturro nie wrócił w Pingwinie? To już trzeci odmienny powód

Entertainemnt Weekly podzieliło się nowymi zdjęciami 2. sezonu. Sprawdźcie je poniżej.

The Pitt: sezon 2

The Pitt: sezon 2
Warrick Page/MAX
The Pitt – co wiemy o 2. sezonie?

Serial ma zachować tę samą konwencję realistycznego oddania 15-godzinnej zmiany na ostrym dyżurze w szpitalu w Pittsburghu. R. Scott Gemmill jest twórcą serialu. Na razie nie ujawniono, czy ktoś jeszcze nie wróci w drugim sezonie, ale na ten moment można się spodziewać na ekranie takich aktorów, jak Noah Wyle, Patrick Ball, Katherine LaNasa, Supriya Ganesh, Fiona Dourif, Taylor Dearden, Isa Briones, Gerran Howell oraz Shabana Azeez.

Przypomnijmy, że The Pitt zebrał fantastyczne recenzje widzów oraz krytyków, stając się globalnym hitem. Prace nad 2. sezonem trwają, ale premiera nie nastąpi raczej wcześniej niż w 2026 roku.

Źródło: ew.com

