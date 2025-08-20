Easter eggi w zwiastunie 2. sezonu Fallouta. Legion Cezara, dinozaur i gang naśladowców Elvisa

fot. Prime Video

Zwiastun 2. sezonu Fallouta spodobał się zdecydowanej większości publiczności i przypadł też do gustu fanom gier. Fallout: New Vegas cieszy się szczególnym uznaniem pośród graczy, ponieważ połączył nowoczesny sposób rozgrywki z 3. odsłony z elementami RPG lepiej przedstawionym od tamtej części serii. Powstała z tego mieszanka wybuchowa, która po latach jest wspominana przez graczy z nostalgią.

Fallout - zwiastun 2. sezonu. Najlepszy serial oparty na grze powraca!

Z radością przyjęli oni wieści o tym, że 2. seria serialu Prime Video będzie się dziać właśnie na terenie New Vegas. Zwiastun pokazał wiele znajomych miejsc, postaci i podsunął pewne wskazówki względem tego, czego można oczekiwać po fabule. Wiadomo od 1. sezonu, że akcja serialu dzieje się po wszystkich dotychczasowych grach z serii. Które zakończenie New Vegas jest zatem kanoniczne? Jakie miejsca zobaczyliśmy w serialu, jakie mają znaczenie i w końcu - jak zmieniło się Nowe Vegas Pana House'a od 2010 roku, kiedy to gracze odwiedzili je po raz pierwszy?

Fallout: sezon 2 - easter eggi ze zwiastuna

Oto lista easter eggów, które udało nam się wyłapać. Macie coś do dodania do tej listy?