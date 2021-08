Autostrada do nieba - pierwszy zwiastun rebootu. Wzruszające widowisko

Fot. zwiastun filmu na Lifetime

Autostrada do nieba to powrót do popularnego serialu z lat osiemdziesiątych o tym samym tytule. Opowiadał o aniele, który pomagał ludziom w towarzystwie nawróconego alkoholika. Jego misją było szerzenie empatii do drugiego człowieka. Z podobnym przesłaniem, jednak o współczesnych problemach, będzie opowiadać reboot. Tym razem w głównej roli zobaczymy Jill Scott, która wcieli się w anielicę działającą na Ziemi pod przykrywką doradcy szkolnego w liceum. Jej prawdziwą tożsamość odkrywa dyrektor placówki, którego zagra Barry Watson. Oboje interweniują w życie problematycznego ucznia.

Autostrada do nieba - zwiastun rebootu.

Jak mówi główna bohaterka, Angela, kilka tygodni w jednym miejscu może być wystarczającym czasem, by zmienić czyjeś życie.

Autostrada do Nieba

Reboot będzie cyklem filmów telewizyjnych. Oryginalny serial powstał w 1984 roku i miał pięć sezonów oraz ponad sto odcinków. W anioła wcielał się Michael Landon, a w nawróconego alkoholika Victor French. Jill Scott, która wcieli się w nowej Autostradzie do nieba w główną bohaterkę, jest zwyciężczynią nagrody Grammy.

Autostrada do nieba - premiera filmu 6 listopada na Lifetime.